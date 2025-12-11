Incautación de buque petrolero en Venezuela indica nueva ofensiva de EEUU contra flota clandestina

Esta imagen, de un vídeo publicado en la cuenta de X de la secretaria de Justicia de EEUU, Pam Bondi, muestra un petrolero siendo incautado por fuerzas estadounidenses frente a la costa de Venezuela, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto, Departamento de Justicia de EEUU/X vía AP) AP

El miércoles, comandos estadounidenses descendieron en cuerdas desde helicópteros y tomaron el control del barco de 332 metros de eslora (1.090 pies), no donde parecía navegar en las plataformas de seguimiento de barcos, sino a unas 360 millas náuticas al noroeste, cerca de la costa de Venezuela.

La incautación marcó una escalada dramática en la campaña del presidente Donald Trump para presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro cortando el acceso a los ingresos petroleros que han sido durante mucho tiempo el sustento de la economía de Venezuela. También podría señalar una campaña más amplia de Estados Unidos para ir tras buques como el Skipper, que expertos y funcionarios estadounidenses dicen que es parte de una flota fantasma de buques oxidados que contrabandean petróleo para países que enfrentan sanciones severas, como Venezuela, Rusia e Irán.

“Hay cientos de petroleros sin bandera ni Estado que han sido un salvavidas para los ingresos, ingresos petroleros sancionados, para regímenes como el de Maduro, Irán y para el Kremlin”, explicó Michelle Weise Bockmann, analista senior en Windward, una firma de inteligencia marítima que rastrea tales embarcaciones. “Ya no pueden operar sin ser desafiados”.

Desde que la primera administración de Trump impuso sanciones petroleras severas a Venezuela en 2017, el gobierno de Maduro ha dependido de decenas de estos petroleros para contrabandear su crudo en las cadenas de suministro globales.

Los barcos ocultan sus ubicaciones alterando su sistema de identificación automática —una característica de seguridad obligatoria destinada a ayudar a evitar colisiones— para ir completamente a oscuras o para “falsificar” su ubicación para parecer que navegan incluso a océanos de distancia, bajo una bandera falsa o con la información de registro falsa de otra embarcación.

Las flotas oscuras se expandieron tras las sanciones de Washington a Moscú por la guerra en Ucrania iniciada en 2022. Los expertos dicen que muchos de los barcos apenas son aptos para navegar, operan sin seguro y están registrados a nombre de empresas fantasma que ayudan a ocultar su propiedad.

Las embarcaciones a menudo transfieren sus cargas a otros buques mientras están en el mar, oscureciendo aún más sus orígenes, dijeron los expertos.

En su mayor parte, el gobierno de Maduro ha logrado usar tales tácticas para llevar su petróleo al mercado. La producción del país ha aumentado un 25% en los últimos dos años, según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Aun así, la incautación del miércoles podría marcar un punto de inflexión, dijeron los expertos, presagiando un posible bloqueo petrolero que podría disuadir el contrabando incluso de algunos de los peores actores de la industria naviera.

“El costo de hacer negocios con Venezuela acaba de aumentar considerablemente”, explicó Claire Jungman, directora de riesgo marítimo e inteligencia en Vortexa, una firma de análisis petrolero. “Estos son operadores muy tolerantes al riesgo, pero incluso ellos no quieren perder un casco. Una incautación física es una categoría de riesgo completamente diferente a falsificar documentos y multas bancarias”.

Las últimas semanas del Skipper

Las últimas semanas del Skipper escondiéndose en el Caribe fueron reconstruidas por Windward, que utiliza imágenes satelitales en las que confían las autoridades estadounidenses para mapear los movimientos de flotas fantasma.

Estados Unidos sancionó al Skipper en noviembre de 2022, cuando se conocía como el M/T Adisa, por su presunto papel en una red de embarcaciones oscuras que contrabandeaban crudo en nombre de la Guardia Revolucionaria de Irán y el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah. La red supuestamente era dirigida por un comerciante de petróleo ucraniano con sede en Suiza que también fue sancionado, dijo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en ese momento.

En los últimos meses, el barco ha navegado a China con una carga de petróleo iraní, y también ha estado vinculado a cargamentos ilícitos de Rusia, según Windward. En el momento de su incautación, informó Windward, el petrolero estaba manipulando digitalmente sus señales de seguimiento para indicar falsamente que navegaba frente a la costa de Guyana, que comparte frontera con Venezuela, y adyacente a un enorme campo petrolero en alta mar desarrollado por Exxon con fuerte apoyo de Estados Unidos. También ha ondeando falsamente la bandera de Guyana, según registros internacionales de barcos, una violación importante de las reglas marítimas.

Windward informó que el Skipper es uno de unos 30 petroleros sancionados que operan cerca de Venezuela, muchos de ellos vulnerables a la interceptación de Estados Unidos porque están falsamente abanderados, lo que los hace apátridas bajo la ley marítima internacional.

“Es bastante audaz”, opinó Bockmann, la analista de Windward. Aquí está este barco falsamente abanderado de Guyana pretendiendo estar en un campo petrolero de Guyana. “Es bastante extraño”.

El Skipper tenía unos 2 millones de barriles de crudo a bordo

El Skipper partió de aguas venezolanas a principios de este mes con alrededor de 2 millones de barriles de crudo pesado, aproximadamente la mitad perteneciente a un importador estatal de petróleo cubano, según documentos de la empresa estatal PDVSA que fueron proporcionados a The Associated Press bajo la condición de anonimato porque la persona no tenía permiso para compartirlos.

El alto riesgo genera enormes oportunidades de ganancias: el petróleo venezolano en el mercado negro cuesta unos 15 dólares menos por barril que el crudo legítimo, según Francisco Monaldi, experto en petróleo venezolano de la Universidad Rice en Houston.

Monaldi dijo que espera que el precio del crudo venezolano ilícito baje porque menos compradores estarán dispuestos a arriesgarse a que se les confisque la carga. Sin embargo, advirtió que es demasiado pronto para saber si Estados Unidos impondrá un bloqueo total al petróleo venezolano, como el que lideró Estados Unidos contra Irak tras su invasión de Kuwait en 1990.

“Depende de si esto es solo un evento aislado o algo más sistemático”, dijo.

La campaña podría aumentar los precios del petróleo

Monaldi señaló que un posible freno para que Trump lleve a cabo más incautaciones de Estados Unidos es el impacto que podría tener en los precios de la gasolina en un momento en que los estadounidenses están preocupados por los altos costos de vida. Aunque la producción de petróleo de Venezuela ha disminuido como resultado de la falta de inversión a menos del 1% de la producción mundial, los precios de las materias primas son notoriamente volátiles y los comerciantes pueden estar preocupados de que las tácticas agresivas en Venezuela puedan intentarse en otros lugares, dijo.

Para Maduro, quien calificó la incautación como un “acto de piratería internacional”, las apuestas no podrían ser más altas. El petróleo ha sido durante mucho tiempo el sustento de la economía de Venezuela, generando una enorme riqueza, pero también creando una profunda dependencia de los recursos naturales. Reflejando esa dependencia de doble filo, el fundador de la OPEP, un venezolano llamado Juan Pablo Pérez Alfonzo, en 1975 se refirió a los vastos depósitos de petróleo del país como el “Excremento del Diablo”. Los precios del petróleo cayeron 2% el jueves.

El jueves, la líder de la oposición venezolana respaldada por Estados Unidos, María Corina Machado, aplaudió la decisión de la administración Trump de incautar el petrolero.

“El régimen está utilizando los recursos —los flujos de efectivo que provienen de actividades ilegales, incluido el mercado negro del petróleo— no para dar comida a los niños hambrientos, ni para los profesores que ganan un dólar al día, ni para los hospitales”, dijo Machado dijo a los periodistas en la capital de Noruega, donde fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. “Utilizan esos recursos para reprimir y perseguir a nuestro pueblo”, aseguró.

Biesecker informó desde Washington y Regina García Cano desde Caracas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP