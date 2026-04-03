🚨🔥 ALERTA: avión de EEUU cae en Irán y buscan a sus pilotos

Washington / Teherán — Un avión de combate estadounidense F-15E Strike Eagle se estrelló en el sur de Irán, desencadenando una operación urgente de búsqueda para localizar a sus dos pilotos en medio de la creciente escalada militar en la región.

BREAKING: President Trump has been briefed on reports out of Iran that a U.S. F-15 fighter jet has been downed inside the country, @pdoocy has learned. | @FaulknerFocus pic.twitter.com/zVHZXxziU2

Un funcionario estadounidense confirmó a Reuters que la misión de rescate está en curso, mientras que medios iraníes aseguran que la aeronave fue derribada por las fuerzas armadas de Teherán , una versión que aún no ha sido confirmada oficialmente por el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM).

La situación se intensificó cuando autoridades iraníes instaron a la población civil a capturar a los pilotos estadounidenses y entregarlos a las fuerzas de seguridad a cambio de una recompensa.

Medios vinculados a la Guardia Revolucionaria informaron que helicópteros y unidades de rescate participan en la búsqueda en la zona del impacto.

¡ÚLTIMA HORA - IMPACTO MÁXIMO! El presidente Trump acaba de ser informado de manera urgente: Cazas estadounidenses han sido derribados sobre Irán. Las operaciones de búsqueda y rescate están en marcha en este preciso momento. ¡La situación es grave y evoluciona rápidamente! pic.twitter.com/O93n8HYnji

Helicópteros sobrevuelan el área

Un avión militar C-130 participa en la operación

Se han registrado enfrentamientos durante la misión

Algunas fuentes señalan que aeronaves estadounidenses han sido atacadas durante los intentos de rescate.

Versiones encontradas sobre el incidente

Mientras Irán insiste en que el avión fue derribado, fuentes occidentales mantienen cautela y no han confirmado oficialmente esa versión.

Este tipo de declaraciones ha sido frecuente desde el inicio del conflicto, con antecedentes de reportes similares no verificados.

Escalada en Medio Oriente

El incidente ocurre en un contexto de máxima tensión entre Estados Unidos e Irán, con enfrentamientos activos desde finales de febrero.

En paralelo, el presidente Donald Trump lanzó nuevas advertencias sobre posibles acciones militares, incluyendo ataques a infraestructura clave iraní y la posibilidad de reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

Un punto crítico en la guerra

La caída del F-15 y la búsqueda de sus pilotos elevan el riesgo de un enfrentamiento mayor, especialmente si las fuerzas iraníes logran capturar a los tripulantes.