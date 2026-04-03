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Irán

🚨🔥 ALERTA: avión de EEUU cae en Irán y buscan a sus pilotos

EEUU busca a dos pilotos tras caída de F-15 en Irán; Teherán pide capturarlos y ofrece recompensa en plena escalada

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
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EEUU busca a pilotos tras caída de F-15 en Irán mientras Teherán pide capturarlos con recompensa

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Washington / Teherán — Un avión de combate estadounidense F-15E Strike Eagle se estrelló en el sur de Irán, desencadenando una operación urgente de búsqueda para localizar a sus dos pilotos en medio de la creciente escalada militar en la región.

Un funcionario estadounidense confirmó a Reuters que la misión de rescate está en curso, mientras que medios iraníes aseguran que la aeronave fue derribada por las fuerzas armadas de Teherán, una versión que aún no ha sido confirmada oficialmente por el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM).

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Teherán llama a capturar a los pilotos

La situación se intensificó cuando autoridades iraníes instaron a la población civil a capturar a los pilotos estadounidenses y entregarlos a las fuerzas de seguridad a cambio de una recompensa.

Medios vinculados a la Guardia Revolucionaria informaron que helicópteros y unidades de rescate participan en la búsqueda en la zona del impacto.

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Operación de rescate en zona hostil

Reportes indican que:

  • Helicópteros sobrevuelan el área
  • Un avión militar C-130 participa en la operación
  • Se han registrado enfrentamientos durante la misión

Algunas fuentes señalan que aeronaves estadounidenses han sido atacadas durante los intentos de rescate.

Versiones encontradas sobre el incidente

Mientras Irán insiste en que el avión fue derribado, fuentes occidentales mantienen cautela y no han confirmado oficialmente esa versión.

Este tipo de declaraciones ha sido frecuente desde el inicio del conflicto, con antecedentes de reportes similares no verificados.

Escalada en Medio Oriente

El incidente ocurre en un contexto de máxima tensión entre Estados Unidos e Irán, con enfrentamientos activos desde finales de febrero.

En paralelo, el presidente Donald Trump lanzó nuevas advertencias sobre posibles acciones militares, incluyendo ataques a infraestructura clave iraní y la posibilidad de reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

Un punto crítico en la guerra

La caída del F-15 y la búsqueda de sus pilotos elevan el riesgo de un enfrentamiento mayor, especialmente si las fuerzas iraníes logran capturar a los tripulantes.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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