Agencias de reasentamiento de refugiados en apuros tras orden de Trump

ARCHIVO - Refugiados afganos sostienen pancartas durante una reunión para discutir su situación después de que el presidente Donald Trump suspendió los programas de refugiados de EEUU, en Islamabad, Pakistán, el 24 de enero de 2025. (AP Foto/Anjum Naveed, Archivo)

La administración Trump ha detenido las nuevas admisiones de refugiados. Pero algunos líderes de agencias de refugiados dicen que la orden del viernes pasado de “detener el trabajo” va un paso más allá, y asumen que afectará a los refugiados en Estados Unidos, quienes dependen de fondos federales para vivienda, alimentos y apoyo durante sus primeros tres meses en el país.

Esta asistencia extranjera se detuvo antes de que la administración Trump intentara pausar todas las subvenciones y préstamos federales el martes. Ambas directivas son parte de una revisión ideológica del gasto gubernamental.

El secretario de Estado Marco Rubio acordó el martes mantener al menos temporalmente el gasto en ayuda humanitaria “que salva vidas”. El miércoles por la mañana, aún no estaba claro para las agencias de refugiados si recibirían tal exención o si el gobierno continuaría financiando sus programas en Estados Unidos.

Las agencias de reasentamiento están tratando de cumplir con sus compromisos, y seguir pagando a sus empleados y costos administrativos. Pero sus reservas y donaciones privadas tendrán dificultades para igualar millones en fondos federales perdidos, si es que realmente se han detenido todos.

“Ahora estamos en una situación difícil con miles de individuos que ya hemos establecido en comunidades en Estados Unidos”, indicó Matthew Soerens, vicepresidente de defensa y política para World Relief, una agencia evangélica de reasentamiento.

“Nuestro objetivo de asistencia inicial es ponerlos en un camino relativamente rápido hacia la autosuficiencia económica —trabajando, capaces de cubrir sus propios gastos”, añadió.

World Relief ha estado recaudando fondos para ayudar con el alquiler y otros servicios para los recién llegados.

“Una escasez de fondos realmente será perjudicial para las comunidades que han recibido a estas personas, porque no tendrán el apoyo para integrarse tan rápidamente como deberían”, dijo Soerens.

Una carta del 24 de enero enviada a una de las agencias de reasentamiento por parte del Departamento de Estado indicaba que su financiación para subvenciones de reasentamiento estaba “inmediatamente suspendida” pendiente de una revisión de los programas de asistencia extranjera, que el presidente Donald Trump ordenó durante un período de 90 días. La carta —de parte del Buró de Población, Refugiados y Migración del departamento— decía que luego se tomaría una decisión sobre si se restauraría, alteraría o cortaría completamente la financiación.

La agencia debe “detener todo trabajo” inmediatamente y “no incurrir en nuevos costos” bajo la subvención. La carta decía que la agencia “debe cancelar tantas obligaciones pendientes como sea posible”.

Otras agencias informaron haber recibido directivas con palabras similares.

Las mismas subvenciones también financian los costos iniciales de reasentamiento de aquellos que llegan con Visas de Inmigrante Especial, la mayoría de los cuales son afganos que ayudaron al esfuerzo militar de Estados Unidos en Afganistán, junto con sus familias. Esa es una categoría diferente de refugiados, pero las mismas subvenciones financian la asistencia con ambos.

Los grupos religiosos de Estados Unidos han estado reasentando refugiados durante más de cien años. Hoy en día hay agencias nacionales con raíces católicas, judías y protestantes.

“Para muchos de nosotros, dar la bienvenida al extranjero es un principio central de por qué hacemos este trabajo”, dijo Vignarajah de Global Refuge, citando mandatos bíblicos.

Church World Service ayuda a reasentar aproximadamente el 12% de los refugiados a nivel nacional, unos 12.000 en el último año fiscal, dijo su vicepresidente senior, Erol Kekic.

“Realmente es un puente hacia la autosuficiencia”, dijo Kekic sobre los servicios para los cuales ahora aparentemente se ha pausado la financiación federal. Estima que unos 4,000 refugiados atendidos por su organización se verían afectados.

Los refugiados pasan por un extenso proceso de investigación.

“El presidente Trump ha dicho que defenderá a los cristianos perseguidos”, indicó Soerens de World Relief. “Y el programa de reasentamiento de refugiados de Estados Unidos es una de las principales formas en que el gobierno de Estados Unidos protege a los cristianos y otros que huyen de la persecución”.

Mission Adelante, una organización afiliada de World Relief en Kansas City, Kansas, envió una carta el lunes buscando recaudar 70.000 dólares para satisfacer las necesidades básicas de 22 familias a las que está sirviendo a través de un programa que apoya a los refugiados recién llegados. Llamó a la campaña la “Iniciativa Love Mercy”.

“Cuando el gobierno abandona su compromiso con los vulnerables, la iglesia debe intervenir para llenar el vacío”, escribió Jarrett Meek, fundador y director ejecutivo del grupo.

Esta orden podría afectar al menos a 26.494 refugiados y receptores de Visas de Inmigrante Especial (SIV), y seguramente a más, según un análisis de estadísticas gubernamentales.

La orden se refiere a subvenciones que financian el reasentamiento de refugiados recién llegados durante los primeros tres meses de su tiempo en Estados Unidos.

En noviembre y diciembre —ambos dentro del período actual de tres meses— unos 19.679 refugiados y 6.815 receptores de visas SIV fueron reasentados en Estados Unidos, según el Centro Federal de Procesamiento de Refugiados. La oficina todavía no proporciona estadísticas sobre los reasentamientos de enero, quienes también se verían afectados. Algunas llegadas a finales de octubre, también dentro de la ventana de tres meses, también podrían verse afectadas.

Las admisiones de refugiados se desplomaron durante la primera administración de Trump. Estados Unidos admitió unos 11.000 refugiados durante el último año de su primer mandato, la cifra más baja en la historia del programa. El expresidente Joe Biden reconstruyó el programa, admitiendo casi 100.000 refugiados el año pasado, un máximo de tres décadas.

Una encuesta en 2022 del Centro de Investigaciones Pew mostró un amplio apoyo para el reasentamiento de refugiados entre la población general de Estados Unidos y entre los evangélicos, un núcleo constituyente de Trump. Aproximadamente dos tercios de los evangélicos blancos dijeron que era al menos “algo importante” para Estados Unidos acoger a refugiados, al igual que cuatro quintos de los evangélicos hispanos, según Pew.

El vicepresidente JD Vance, quien es católico, criticó a la iglesia por defender la inmigración en una entrevista el domingo en Face the Nation de CBS.

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) ayuda a reasentar refugiados y ha sido crítica con las políticas de inmigración de Trump. Vance sugirió que los obispos lo hacían por dinero.

“¿Les preocupan las cuestiones humanitarias o en realidad están preocupados por sus resultados financieros?”, dijo Vance.

En una breve declaración el domingo, sin referirse directamente a Vance, la conferencia episcopal dijo que lleva asociada con el gobierno federal desde 1980 en el reasentamiento de refugiados.

“En nuestros acuerdos con el gobierno, la USCCB recibe fondos para hacer este trabajo; sin embargo, estos fondos no son suficientes para cubrir el costo total de estos programas”, según el comunicado. “No obstante, esto sigue siendo una obra de misericordia y un ministerio de la Iglesia”.

Giovanna Dell’Orto en Minneapolis; Heather Hollingsworth en Mission, Kansas, y Smith en Pittsburgh, colaboraron con esta historia.

