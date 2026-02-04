EEUU y ONU lanzan un fondo humanitario de 700 millones de dólares para Sudán

ARCHIVO - Massad Boulos, asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una entrevista con The Associated Press en la embajada de Estados Unidos en El Cairo, Egipto, el 3 de noviembre de 2025. (AP Foto/Amr Nabil, archivo) AP

El gobierno de Donald Trump anunció que contribuiría con 200 millones de dólares a la iniciativa, procedentes de una provisión de 2.000 millones que se reservó a finales del año pasado para proyectos humanitarios en todo el mundo. Emiratos señaló que aportaría 500 millones de dólares. Arabia Saudí y varios otros participantes prometieron donaciones, pero no concretaron la cuantía.

“Hoy indicamos que la comunidad internacional trabajará junta para poner fin a este sufrimiento y garantizar que la ayuda vital llegue a las comunidades que la necesitan con tanta tanta urgencia”, dijo Tom Fletcher, jefe humanitario de la ONU como director de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA.

Fletcher copresidió el evento de recaudación de fondos celebrado el martes en Washington junto al principal asesor de la Casa Blanca para asuntos árabes y africanos, Massad Boulos.

Según Fletcher, se ha fijado el inicio del Ramadán, el 17 de febrero, como fecha “para lograr avances visibles en esta labor”.

Por su parte, Boulos manifestó que Estados Unidos ha presentado una “propuesta integral” para una tregua humanitaria que podría acordarse en las próximas semanas.

Sudán está en guerra desde 2023, cuando comenzaron los combates entre la Fuerza de Apoyo Rápido paramilitar y el ejército sudanés por el control del país. La ONU estima que más de 40.000 personas han muerto debido al conflicto, pero se considera que la cifra real podría ser mucho mayor.

El conflicto ha provocado la mayor crisis humanitaria en el mundo, con más de 14 millones de desplazados y con una declaración de hambruna en varias regiones.

Los combates se han centrado recientemente en las regiones de Kordofán, después de que las FAR se hicieron con el control de el-Fasher, uno de los últimos bastiones del ejército en la Darfur. Pero el ejército ha estado ganando terreno en Kordofán al romper el asedio a Kadugli y a la ciudad vecina de Dilling. El martes, el ejército anunció la apertura de una carretera crucial entre Kadugli y Dilling.

Kadugli estaba bajo asedio de las tropas paramilitares desde el inicio de la guerra. La Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria declaró una hambruna allí en noviembre.

Las FAR lanzaron el martes un ataque con drones que alcanzó un centro médico en Kadugli y mató a 15 personas, incluyendo siete menores, según la Red de Médicos de Sudán, que monitorea la guerra.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP