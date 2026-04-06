americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

EEUU usó decenas de aviones en rescate de tripulación de aeronave derribada en Irán, dice Trump

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos recurrió a decenas de aeronaves, cientos de efectivos, tecnología secreta de la CIA y una dosis de artimañas para rescatar a dos tripulantes de un caza F-15E derribado en Irán, una misión arriesgada que el presidente estadounidense Donald Trump y sus asesores detallaron el lunes.

El presidente de EEUU, Donald Trump, se retira tras hablar con periodistas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en Washington, el lunes 6 de abril de 2026. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
El presidente de EEUU, Donald Trump, se retira tras hablar con periodistas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en Washington, el lunes 6 de abril de 2026. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Las fuerzas estadounidenses rescataron al piloto a las pocas horas de que el avión cayera el jueves, al enviar helicópteros, aviones de reabastecimiento en vuelo y cazas dentro de Irán tras confirmar su ubicación, afirmó Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El segundo aviador a bordo de la aeronave —el oficial de sistemas de armas— fue rescatado casi dos días después.

Un A-10 Warthog, el avión de ataque que fue el principal responsable de mantener el contacto con el piloto en tierra, recibió impactos de fuego enemigo mientras enfrentaba a fuerzas iraníes, indicó el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto.

El A-10 “no podía aterrizar”, les dijo Caine a los periodistas, pero el piloto siguió combatiendo antes de volar a un país amigo y eyectarse. Fue rescatado rápidamente y se encuentra bien, agregó Caine.

El rescate del piloto del F-15 ocurrió antes de que los iraníes pudieran organizar una búsqueda integral por su cuenta, pero localizar y traer de vuelta al oficial de sistemas de armas fue una labor aún más complicada.

El oficial, que iba en el asiento trasero del F-15 que volaba con el indicativo Dude-44 Bravo, resultó herido, pero siguió su entrenamiento para alejarse lo más posible del lugar del accidente. Logró escalar terreno montañoso y esconderse dentro de una cueva o una grieta. Se comunicó con las fuerzas estadounidenses el sábado.

Cuando un avión se estrella en territorio hostil, “todos se dirigen directamente a ese sitio; uno quiere estar lo más lejos posible”, manifestó Trump.

El director de la CIA, John Ratcliffe, señaló que la agencia utilizó “tecnologías que ningún otro servicio de inteligencia” posee para localizar al aviador. Al mismo tiempo, la CIA puso en marcha una operación de engaño para despistar a los iraníes, que también intentaban encontrarlo.

Ratcliffe afirmó que la operación de búsqueda y rescate fue “comparable a buscar un solo grano de arena en medio de un desierto”.

La CIA declinó responder el lunes a preguntas sobre el tipo de tecnología utilizada para localizar al militar.

Protegidos por una “armada aérea” de drones, aeronaves de ataque y más, los rescatistas avanzaron el domingo para recoger al oficial de armas y llevarlo de regreso a casa.

Muchas de las decenas de aeronaves que formaron parte de la operación estaban allí para el engaño, sostuvo Trump.

“Los estábamos llevando por todas partes, y gran parte de eso fue un ardid”, expresó Trump. “Queríamos que pensaran que estaba en un lugar diferente”.

Funcionarios de seguridad nacional en Washington coordinaron por teléfono y mantuvieron la línea abierta durante casi dos días seguidos.

“Desde el momento en que nuestros pilotos cayeron, nuestra misión fue inquebrantable”, declaró el secretario de Defensa, Pete Hegseth. “La llamada nunca se cortó. La reunión nunca se detuvo, la planificación nunca cesó”.

___

Cooper informó desde Phoenix, Arizona. Amiri informó desde Nueva York. El periodista de The Associated Press Josh Boak contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Congresistas de EEUU que viajaron a Cuba dicen que diálogo bilateral no es todavía una negociación

LA HABANA (AP) — Dos congresistas estadounidenses que viajaron a Cuba para observar la situación humanitaria en la isla aseguraron que, aunque hay un contacto entre los dos gobiernos, aún no se puede hablar de una negociación formal.
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

En la imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, se muestra una vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas de la nave espacial Orion tras completar la maniobra de inyección translunar, el jueves 2de abril de 2026. (NASA vía AP)

Los astronautas de Artemis II van a mitad de camino hacia la Luna y buscan superar al Apollo 13

Destacados del día

Termoeléctrica Antonio Guiteras vuelve a fallar y dispara los apagones en cuba

Termoeléctrica Antonio Guiteras vuelve a fallar y dispara los apagones en cuba

Régimen cubano niega nueva patana turca pese a reportes sobre su llegada a La Habana

Régimen cubano niega nueva patana turca pese a reportes sobre su llegada a La Habana

Aduana de Cuba incauta casi 2 mil TABACOS y PALOMAS vivas ocultas rumbo a EEUU en La Habana

Aduana de Cuba incauta casi 2 mil TABACOS y PALOMAS vivas ocultas rumbo a EEUU en La Habana

Muere Jorge Losada, actor cubano de cine y TV, en medio de denuncias sobre su precariedad

Muere Jorge Losada, actor cubano de cine y TV, en medio de denuncias sobre su precariedad

🚨 HIALEAH | Arrestan a tres cubanos por actos indecentes en el Parque Amelia Earhart

🚨 HIALEAH | Arrestan a tres cubanos por actos indecentes en el Parque Amelia Earhart

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter