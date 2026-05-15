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EEUU se prepara para pedir acusación contra expresidente cubano, según fuentes de la AP

MIAMI (AP) — El Departamento de Justicia se prepara para solicitar una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro, dijeron el viernes a The Associated Press tres personas familiarizadas con el asunto, mientras el presidente estadounidense Donald Trump amenaza con una posible acción militar contra la isla.

El logotipo del Departamento de Justicia en un podio antes de una conferencia de prensa, el lunes 4 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
El logotipo del Departamento de Justicia en un podio antes de una conferencia de prensa, el lunes 4 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Una de las personas indicó a la AP que la posible acusación se relaciona con la presunta participación de Castro en el derribo en 1996 de cuatro aviones operados por el grupo de exiliados Hermanos al Rescate, con sede en Miami. Castro era ministro de Defensa en ese momento.

Las tres personas hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas para declarar sobre una investigación en curso.

CBS informó previamente sobre la posible acusación formal, que tendría que ser aprobada por un jurado investigador.

La AP informó en marzo que el fiscal federal en Miami había creado un grupo de trabajo especial de fiscales y fuerzas federales del orden para presentar casos contra altos funcionarios cubanos, en medio de los llamados de varios republicanos del sur de Florida para reabrir su investigación sobre la presunta participación de Castro en el derribo, ocurrido en 1996. Hasta la fecha, Estados Unidos ha condenado solo a una persona por conspiración para cometer asesinato en relación con el derribo.

Mientras Trump busca poner fin a la guerra en Irán, ha crecido la especulación de que pronto podría volver a centrar su atención en Cuba, tras prometer a principios de este año una “toma amistosa” del país si su dirigencia no abre su economía a la inversión estadounidense y expulsa a adversarios de Estados Unidos.

El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió el jueves con funcionarios cubanos, entre los que estaba el nieto de Castro, durante una visita de alto nivel a la isla.

Castro, de 94 años, asumió la presidencia en 2011 tras su hermano enfermo, Fidel Castro, y luego entregó el poder en 2019 a un leal cuidadosamente elegido, Miguel Díaz-Canel.

Aunque ha evitado los reflectores desde que se retiró en 2021 como jefe del Partido Comunista de Cuba, muchas personas piensan que ejerce el poder tras bambalinas, un hecho subrayado por la prominencia de su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, quien anteriormente se reunió en secreto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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