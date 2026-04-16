EEUU sanciona a hijos de los copresidentes de Nicaragua y a empresas y personas del sector minero

Las empresas sancionadas estuvieron además implicadas en la incautación de una minera con inversiones estadounidenses el año pasado.

Los hijos de Ortega y Murillo, Maurice Ortega y Daniel Edmundo Ortega, ambos funcionarios, fueron sancionados por sus labores en el gobierno.

“Estados Unidos no permitirá la confiscación ilícita de activos de propiedad estadounidense y seguirá actuando contra las fuentes de ingresos que dan poder al corrupto régimen de Murillo-Ortega”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

Las autoridades nicaragüenses no contestaron a una solicitud de comentario sobre las nuevas sanciones.

Las medidas se producen un año después de que Ortega nombrara oficialmente a Murillo, su esposa y exvicepresidenta, copresidenta de la nación centroamericana y de la aprobación de numerosas reformas constitucionales que dilapidaron la división de poderes en el país y, según denunció la ONU , institucionalizaron el paramilitarismo, la represión y la censura.

En marzo, un comité de expertos de Naciones Unidas fue aún más allá al denunciar que el gobierno nicaragüense estaba utilizando la corrupción como una herramienta para financiar una represión política sistemática dentro y fuera del país y dijo tener documentados patrones para desviar fondos públicos a través de la creación de una estructura paralela dentro del partido de gobierno, Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

La situación en Nicaragua no ha dejado de complicarse desde la violenta represión de las protestas de 2018. En agosto de 2024, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados cifraba en más de 5.000 las organizaciones civiles, medios de comunicaciones, universidades o entidades religiosas que quedaron en la ilegalidad.

Las autoridades estadounideses ya sancionaron en 2019 a otro hijo de la pareja, Laureano Ortega Murillo, quien tuvo diversos puestos en el gobierno. Poco después se enfocaron en una compleja red de empresas y personas ficticias del sector minero destinadas, según el Tesoro, a generar divisas y lavar dinero.

Entre las mineras sancionadas el jueves que venden oro a Estados Unidos o utilizan las entidades financieras de ese país para exportarlo a terceros, hay compañías de origen chino, indicó.

FUENTE: AP