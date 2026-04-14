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EEUU sanciona 2 casinos y 3 personas por presuntos apoyos al Cártel del Noreste en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el martes sanciones contra dos casinos y tres personas por presuntamente brindar apoyo a las actividades delictivas del Cártel del Noreste, un grupo criminal que opera en la frontera entre México y Texas que fue designado el año pasado como organización terrorista por el gobierno del presidente Donald Trump.

Desde el año pasado Washington ha endurecido el cerco contra el Cártel del Noreste - heredero de los antiguos Zetas - que es señalado de traficar armas, drogas y personas y se caracteriza por sus prácticas sanguinarias y de extorsión. Dos personas y el popular rapero mexicano Ricardo Hernández Medrano, conocido como El Makabelico o Comando Exclusivo, fueron sancionados en agosto pasado por supuestos vínculos con la organización criminal.

Entre las empresas sancionadas el martes está Casino Centenario que funciona en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, y que maneja la Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de CV (CAMSA), señala un comunicado del Departamento del Tesoro.

Según las autoridades estadounidenses, el Casino Centenario funcionaría como presunto centro de almacenamiento de drogas y mecanismo para lavar dinero mediante actividades de juego.

El Tesoro también sancionó a Diamante Casino que tiene su sede en la localidad norteña de Tampico, también en Tamaulipas, el cual también está vinculada de manera operativa con la empresa CAMSA y maneja una página de apuestas en línea.

Hace cinco meses las autoridades de México suspendieron trece casinos por supuestas actividades de lavado de dinero.

Entre las personas a las Estados Unidos congeló bienes y propiedades están Eduardo Javier Islas Valdez, alias Crosty, identificado como presunto responsable del tráfico de personas en Nuevo Laredo y enlace en el cruce de migrantes hacia Texas; el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, señalado de prestar supuestos servicios ilegales a miembros del Cártel del Noreste; y el activista Jesús Reymundo Ramos.

Según las autoridades estadounidenses, Penilla Rodríguez asistió a uno de los líderes de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z-40, que fue enviado el año pasado a Estados Unidos junto con su hermano y cabecilla de la organización, Omar Treviño Morales, y otros 27 capos.

Al abogado Penilla Rodríguez se le señala como supuesto “intermediario” ante la actual cúpula de esa organización criminal y otros grupos. “Esta colaboración le ha permitido a Miguel Treviño mantener su liderazgo en el cartel a pesar de su encarcelamiento”, refiere el comunicado.

Por su parte, Ramos, quien dirige la ONG local Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, es identificado de presuntamente “liderar la campaña de desinformación” del Cártel del Noreste contra las autoridades mexicanas.

“Bajo el pretexto del activismo, Ramos defiende exclusivamente a miembros violentos del cartel, presentando denuncias falsas contra el ejército mexicano, pagando a personas para que participen en protestas y protegiendo la reputación de sus miembros caídos o arrestados”, dice el comunicado.

La AP solicitó al activista una reacción sobre la sanción de Estados Unidos, pero no obtuvo de momento respuesta.

Ramos denunció en marzo del 2023 que sospechaba de que el Ejército mexicano y el gobierno estaban detrás de las denuncias que lo vinculaban al Cartel del Noreste, señalamiento que negó el activista en esa oportunidad. Una investigación independiente encontró que el teléfono de Ramos fue hackeado con el programa espía israelí Pegasus en 2020.

FUENTE: AP

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