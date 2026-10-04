EEUU retira todos sus bombarderos de base en Reino Unido bajo sospecha de ataque

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Los bombarderos fueron redesplegados a sus bases de origen en Estados Unidos, según un funcionario del Pentágono que no estaba autorizado a hablar sobre movimientos militares sensibles y habló el domingo bajo condición de anonimato.

Observadores de la aviación como la Military Air Tracking Alliance han observado decenas de bombarderos B-52 y B-1 operando desde RAF Fairford desde los primeros días de la guerra con Irán. Los observadores notaron que un gran número de bombarderos B-1 salió volando de la base el domingo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP