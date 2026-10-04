americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

EEUU retira todos sus bombarderos de base en Reino Unido bajo sospecha de ataque

WASHINGTON (AP) — La Fuerza Aérea estadounidense ha traído de vuelta a sus bombarderos estacionados en una base aérea militar en Reino Unido operada por Estados Unidos, utilizada para atacar a Irán, tras una investigación sobre un atentado terrorista planeado en la base RAF Fairford.

Los bombarderos fueron redesplegados a sus bases de origen en Estados Unidos, según un funcionario del Pentágono que no estaba autorizado a hablar sobre movimientos militares sensibles y habló el domingo bajo condición de anonimato.

Observadores de la aviación como la Military Air Tracking Alliance han observado decenas de bombarderos B-52 y B-1 operando desde RAF Fairford desde los primeros días de la guerra con Irán. Los observadores notaron que un gran número de bombarderos B-1 salió volando de la base el domingo.

_________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
guardia costera de eeuu intercepta buque que transportaba combustible ilegalmente hacia cuba
ULTIMA HORA

Guardia Costera de EEUU intercepta buque que transportaba combustible ilegalmente hacia Cuba

do it trump, do it cubanos piden intervencion militar a cuba frente a la casa blanca

"DO IT TRUMP, DO IT" Cubanos piden INTERVENCIÓN MILITAR A CUBA frente a la CASA BLANCA

Por Redacción América Noticias Miami
trump elogia a marco rubio y destaca su papel frente a cuba: es un maestro; miren lo que hace

TRUMP ELOGIA A MARCO RUBIO Y DESTACA SU PAPEL FRENTE A CUBA: "Es un maestro; miren lo que hace"

Por Redacción América Noticias Miami
cuba ya cayo: marco rubio dice que la salida pasa por una transicion politica y economica

"CUBA YA CAYÓ": Marco Rubio dice que la salida pasa por una transición política y económica

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

REGIMEN CUBANO DESAFIA A TRUMP: dice que su sistema político no está en negociación

REGIMEN CUBANO DESAFIA A TRUMP: dice que su sistema político "no está en negociación"

TRAGEDIA EN PINAR DEL RÍO: dos muertos y una niña hospitalizada tras violento choque en La Palma

TRAGEDIA EN PINAR DEL RÍO: dos muertos y una niña hospitalizada tras violento choque en La Palma

DETIENEN EN LA HABANA A PRESUNTO TRAFICANTE CONOCIDO COMO ARDILLA: ocupan 131 dosis de químico

DETIENEN EN LA HABANA A PRESUNTO TRAFICANTE CONOCIDO COMO "ARDILLA": ocupan 131 dosis de "químico"

YA TENEMOS EL CAMINO ABIERTO: Manuel Marrero promete avances en Cuba, pero admite que aún no se sienten

YA TENEMOS EL CAMINO ABIERTO: Manuel Marrero promete avances en Cuba, pero admite que aún no se sienten

DRONES EN GUANTÁNAMO: EEUU instala en Cuba su primera plataforma regional de guerra autónoma

DRONES EN GUANTÁNAMO: EEUU instala en Cuba su primera plataforma regional de guerra autónoma

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter