ARCHIVO - Esta fotografía del 18 de julio de 2025 muestra cultivos de plantas de coca, destinadas a uso ilícito, cerca de una escuela en la localidad de Manuelico, municipio de Caldono, Colombia. (AP Foto/Nadège Mazars, archivo) AP

En una carta a legisladores a la que tuvo acceso The Associated Press, el Departamento de Estado indicó que respaldaba los renovados empeños de Colombia para combatir el narcotráfico, incluida la propuesta de reanudar la erradicación aérea tras una pausa de 11 años.

La estrategia, con décadas de antigüedad y respaldada por Estados Unidos, se suspendió en 2015 tras preocupaciones sobre los efectos en la salud del glifosato, el herbicida utilizado anteriormente para destruir los cultivos de coca, materia prima de la cocaína. Los críticos sostienen que la aspersión puede dañar cultivos legales, poner en riesgo a comunidades rurales y hacer que los agricultores se introduzcan más en la selva, con el consecuente incremento de la deforestación.

El Departamento de Estado respondía a una carta del 29 de octubre dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, por 19 legisladores demócratas encabezados por el representante Mark Pocan. La AP confirmó el jueves que dos de los firmantes recibieron la respuesta del departamento del 18 de noviembre.

Entre otros firmantes están los representantes demócratas Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Jim McGovern y Pramila Jayapal. Los legisladores instaron a Washington a oponerse al programa, y preguntaron si el gobierno del presidente Donald Trump estaba presionando a Colombia para que reinicie la aspersión o brindándole apoyo financiero o logístico.

El Departamento de Estado señaló que la aspersión aérea, junto con la erradicación manual y la prohibición de consumir drogas, ofrecen un potencial significativo para reducir el cultivo de coca y la producción de cocaína.

Colombia está preparando un programa piloto de corto plazo para evaluar la viabilidad de la erradicación aérea, indicó la carta, y añadió que el país sudamericano aportaría el personal, el combustible para las aeronaves y el herbicida necesarios para las operaciones. También subrayó que Colombia sería responsable de seleccionar el herbicida, de acuerdo con sus propias leyes y procedimientos regulatorios.

Pocan criticó la respuesta del Departamento de Estado, diciendo que también indica que Washington planea proporcionar asistencia técnica y aeronaves para el programa piloto.

“La fumigación aérea no fue eficaz en el pasado para reducir el cultivo de coca a largo plazo, y los peligros para la salud humana y el medio ambiente son demasiado significativos como para justificar reiniciar el programa”, declaró a la AP. “Seguiré oponiéndome a este programa dañino”.

En respuesta a preguntas de la AP sobre la carta, el Departamento de Estado indicó que el gobierno de Trump acoge con satisfacción el incremento en los empeños de Colombia para reducir la producción de cocaína, que —según afirmó— ha alcanzado niveles récord tras las fallidas políticas antinarcóticos del gobierno anterior.

“Esperamos que Colombia encabece estos esfuerzos y demuestre resultados. Estados Unidos está dispuesto a apoyar el enfoque que elija”, indicó el departamento.

La Presidencia de Colombia y el Ministerio de Ambiente no respondieron a solicitudes de comentarios.

Controversial programa piloto de aspersión en Colombia

El gobierno del presidente colombiano Abelardo de la Espriella planea probar la aspersión aérea en hasta 1.000 hectáreas (2.471 acres) de cultivos de coca en Putumayo, un departamento amazónico fronterizo con Ecuador y Perú.

El programa prevé usar glufosinato de amonio en lugar de glifosato, que se suspendió después de que la agencia de investigación sobre el cáncer de la Organización Mundial de la Salud lo clasificara como probablemente cancerígeno para los seres humanos. El glufosinato de amonio también ha sido objeto de escrutinio por posibles riesgos para la salud, y ya no está aprobado para su uso en la Unión Europea.

Las autoridades colombianas argumentan que la aspersión aérea ofrece una alternativa más rápida y segura que enviar fuerzas de seguridad a zonas remotas controladas por grupos armados, donde los campos de coca pueden estar protegidos por minas terrestres y otras amenazas.

Un tribunal bloqueó el plan piloto en septiembre. El gobierno apeló, pero un tribunal regional mantuvo el piloto en suspenso el 3 de noviembre, citando interrogantes no resueltos sobre los efectos del herbicida en la salud y el medio ambiente. El tribunal dio a los demandantes cuatro meses para presentar una demanda por separado. Si no cumplen con ese plazo, la orden temporal expira.

El regulador ambiental de Colombia abrió una revisión de un estudio de impacto ambiental elaborado por la policía el 4 de noviembre. El plan piloto requiere la aprobación por parte del regulador de un plan de manejo ambiental, y una opinión formal del Instituto Nacional de Salud de Colombia sobre los posibles riesgos para la salud.

Andrew Miller, director de incidencia de Amazon Watch —una organización ambiental que trabaja con comunidades indígenas—, advirtió que el programa podría socavar la cooperación con la población local.

“Es probable que este programa obsoleto de fumigación aleje a las mismas comunidades amazónicas con las que el gobierno colombiano debería estar coordinándose”, expresó.

El Departamento de Estado emitió su respuesta en un momento en que Colombia y Estados Unidos conversan sobre ampliar la cooperación en seguridad contra el narcotráfico. El canciller colombiano Omar Bula dijo el miércoles que el gobierno intentará obtener la aprobación del Congreso para posibles operaciones militares conjuntas con Washington, tras conversaciones con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en Bogotá.

Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo. El cultivo de coca alcanzó un récord de 261.000 hectáreas en 2024, según las cifras más recientes disponibles de Naciones Unidas.

___

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Consulte los estándares de la AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y las áreas de cobertura financiadas en AP.org.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP