EEUU planea deportar afganos a su país vía Pakistán, según documentos obtenidos por la AP

ARCHIVO – Un agente federal porta una placa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en Nueva York, el 10 de junio de 2025. (AP Foto/Yuki Iwamura, Archivo) AP

Organizaciones de derechos de los inmigrantes afirman que los deportados podrían enfrentar represalias de los talibanes. Miles de ellos huyeron de la persecución en Afganistán y temían por sus vidas después de colaborar con el ejército de Estados Unidos y auxiliar a grupos de ayuda en Afganistán.

“Esto es absolutamente inconcebible”, afirmó Shawn VanDiver, veterano de la Marina de Estados Unidos y presidente del grupo de defensa #AfghanEvac. “Parece que su disposición a infringir la ley y violar los derechos humanos de las personas no tiene fin”.

Estados Unidos pretende comenzar a deportar inicialmente a inmigrantes a partir del lunes en vuelos desde Luisiana, donde el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cuenta con centros de detención y procesamiento de inmigrantes, hacia Pakistán, según documentos judiciales.

Bloomberg informó por primera vez el lunes sobre el plan de deportar a afganos a Pakistán. The New York Times señaló el viernes que los inmigrantes serían enviados a Afganistán después de llegar a Pakistán.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos indicó el sábado, en un correo electrónico enviado a la AP, que el ICE no comenta sobre futuras operaciones de expulsión de inmigrantes, citando la seguridad operativa y la seguridad del personal. Hasta el momento, funcionarios de la embajada de Pakistán en Washington no han respondido a distintos mensajes de correo electrónico.

Funcionarios de Estados Unidos confirmaron las deportaciones de afganos en documentos judiciales sellados obtenidos por la AP.

En un documento presentado el viernes ante un tribunal federal de Virginia, un alto funcionario del ICE reconoció que se había programado que un inmigrante afgano viaje en un próximo vuelo chárter desde Alexandria, Luisiana, hacia Pakistán, “con transporte adicional posterior hacia Afganistán”. El documento se presentó en el caso de un inmigrante que no está bajo custodia y que está impugnando los esfuerzos para deportarlo.

En otro caso ante un tribunal federal en Oklahoma, fiscales federales presentaron un documento el lunes en el que revelaron que la deportación a Afganistán de otro inmigrante afgano estaba programada para la próxima semana.

El gobierno de Trump ha deportado a miles de inmigrantes a países distintos de los suyos. En algunos casos, lo ha hecho cuando no puede enviarlos a sus propios países porque Estados Unidos no tiene relaciones formales, como ocurre con el gobierno talibán en Afganistán. En otros casos, se ha utilizado como medida disuasoria.

En muchos casos, un juez de inmigración de Estados Unidos ha determinado que sus vidas estarían en peligro si fueran enviados a sus países de origen. Hasta el momento, se ignora si alguno de los designados para regresar a Afganistán tiene órdenes de protección que impidan enviarlos a ese país.

Grupos de inmigrantes y demócratas critican el plan de deportación

Human Rights First, un grupo de defensa de refugiados y solicitantes de asilo que rastrea vuelos de deportación de Estados Unidos, señaló el sábado que había confirmado un vuelo programado para el martes desde Luisiana hacia Pakistán con inmigrantes afganos.

“Es más que escandaloso que esta administración planee llevar a cabo un vuelo de deportación masiva sin precedentes de afganos, enviándolos por la fuerza a través de Pakistán y a manos de los talibanes”, escribió Savitri Arvey, directora de políticas, derechos de refugiados y de inmigrantes de Human Rights First, en un correo electrónico dirigido a la AP.

“Esto se produce después de vuelos de deportación previamente inconcebibles que hemos rastreado bajo esta administración, incluidos conversos cristianos iraníes y disidentes políticos expulsados vía Qatar y Kuwait hacia Irán, así como un disidente político ruso expulsado vía Egipto hacia Rusia”, agregó Arvey.

Algunos miembros demócratas del Congreso recurrieron a las redes sociales para criticar las deportaciones de afganos después de leer la historia del Times el viernes.

“Es reprobable que el gobierno de Trump planee deportar a cientos de afganos, incluidas mujeres, niños y quienes apoyaron a las fuerzas de Estados Unidos, a Pakistán, donde luego corren el riesgo de ser enviados de regreso a manos de los talibanes. El Congreso debe oponerse a esto”, publicó en X la senadora demócrata de Nueva Hampshire, Jeanne Shaheen.

El senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal, añadió en su propia publicación en X: “Prometimos a nuestros aliados afganos que, después de ayudar y proteger a nuestras tropas durante el conflicto en Afganistán, Estados Unidos no los abandonaría. Este gobierno está traicionando esa promesa, deportándolos a una posible tortura y muerte”.

Miles de personas huyeron de la guerra y la persecución en Afganistán

El gobierno de Trump finalizó en septiembre una prórroga de último minuto para evitar el cierre de un campamento en Qatar que alberga a más de 1.000 afganos que ayudaron al esfuerzo bélico de Estados Unidos o que son familiares de miembros del servicio militar de Estados Unidos. La administración extendió por nueve meses la vigencia del Camp As Sayliyah, que debía cerrar el 30 de septiembre, hasta el final del año presupuestario de Estados Unidos.

Al iniciar su segundo mandato, Trump pausó el programa de reasentamiento afgano de su predecesor demócrata como parte de una serie de órdenes ejecutivas para endurecer la política migratoria, incluida la drástica modificación de las admisiones de refugiados para centrarlas en sudafricanos blancos.

Los cambios en materia de refugiados dejaron varadas a miles de personas que huyeron de la guerra y la persecución —y que habían pasado por procesos de verificación de años para comenzar nuevas vidas en Estados Unidos— en lugares de todo el mundo, incluida la base en Qatar.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP