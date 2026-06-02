EEUU planea aranceles adicionales para socios comerciales tras pesquisa por trabajos forzados

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El presidente de Estados Unidos Donald Trump y la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estrechan las manos después de alcanzar un acuerdo comercial, el 27 de julio de 2025, en Turnberry, Escocia. (AP Foto/Jacquelyn Martin, Archivo) AP

El informe, dado a conocer a primera hora del miércoles, señala que Canadá, México, Taiwán y Reino Unido enfrentarían aranceles del 10% por sus presuntas fallas al momento de aplicar una prohibición a las importaciones vinculadas a trabajos forzados. Washington implementaría un gravamen adicional del 12,5% a China, Japón, India, Corea del Sur, Brasil y Suiza.

Los nuevos aranceles no entrarían en vigor de inmediato. Están sujetos a revisión y comentarios públicos.

La investigación se llevó a cabo en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. La estrategia le permitiría al presidente Donald Trump eludir los límites arancelarios que le impuso la Corte Suprema.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP