EEUU pide que jueza se distancie de caso en Georgia porque asistió a evento de fiscal demócrata

Una jueza federal del 11.º Circuito Judicial recibió una “amonestación privada” después de que una investigación judicial determinó que la jueza tuvo relaciones sexuales en su despacho con un policía uniformado de alto rango, al alcance del oído del personal, asistió a un acto partidista y luego inicialmente mintió para negar las acusaciones.

La investigación del tribunal no identificó públicamente a la jueza ni de cuál tribunal se trataba dentro de la jurisdicción del 11.º Circuito, que incluye Alabama, Florida y Georgia. El Departamento de Justicia se apoya en informes de prensa según los cuales se trata de la jueza federal de distrito Eleanor Ross, en Atlanta.

The Associated Press no ha confirmado de manera independiente la identidad de la jueza. Una persona que respondió el teléfono en el despacho de Ross el viernes dijo que la jueza no estaba disponible y remitió las preguntas sobre las acusaciones a la oficina de prensa del tribunal, que indicó: “La jueza Ross no tiene comentarios por ahora”. La oficina de prensa no respondió el sábado a un segundo correo electrónico en el que se solicitaban comentarios sobre la moción del Departamento de Justicia para que Ross se aparte del caso.

Los jueces federales son vitalicios, pero pueden estar sujetos a medidas disciplinarias, incluidas la censura, amonestaciones públicas o privadas y la suspensión temporal de la asignación de casos. Solo pueden ser removidos por el Congreso.

Ross fue nominada en enero de 2014 por el entonces presidente demócrata Barack Obama, y el Senado la confirmó en noviembre de ese año. Anteriormente se había desempeñado como jueza de un tribunal estatal en el condado DeKalb, que incluye una pequeña parte de la ciudad de Atlanta, desde 2011. Antes de asumir el cargo, trabajó como fiscal estatal y federal, en su mayoría en Atlanta, durante más de una década.

Ross está a cargo del caso sobre registros electorales que el Departamento de Justicia presentó contra el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger.

El Departamento de Justicia ha demandado a varios estados para obtener listas estatales de votantes. Raffensperger ha señalado que la ley de Georgia prohíbe divulgar información personal confidencial de los votantes a menos que se cumplan ciertos requisitos, y que el gobierno federal no había cumplido esas condiciones. Ha indicado que envió al Departamento de Justicia la parte pública del padrón electoral en diciembre.

Ross programó una audiencia en el caso para el miércoles, aunque el Departamento de Justicia ha pedido aplazarla debido a su solicitud de que la jueza se aparte del caso.

El caso disciplinario judicial

En el caso disciplinario contra la jueza federal no identificada, el Consejo Judicial del 11.º Circuito decidió, mediante una orden de febrero, imponer una amonestación privada que mantuvo en secreto el nombre de la jueza. El Comité sobre Conducta Judicial y Discapacidad de la Conferencia Judicial de Estados Unidos confirmó esa orden el 22 de mayo.

Una investigación adjunta a la orden indica que la jueza acudió a un acto organizado por la campaña de una fiscal de distrito. La jueza reconoció haber asistido al evento para reunirse con antiguos colegas de la fiscalía en un encuentro privado, pero sostuvo que se realizó en el mismo lugar, aunque separado de la fiesta de victoria de la fiscal. El comité investigador determinó que el encuentro formaba parte del acto partidista más amplio, patrocinado por la campaña de la fiscal de distrito o por donantes, y que la jueza no debió asistir.

Ross trabajó anteriormente en la fiscalía del condado Fulton y coincidió allí con Willis antes de que Willis fuera fiscal de distrito.

El caso de las elecciones de Georgia de 2020

Willis comenzó a investigar a Trump y a otras personas por una posible interferencia en las elecciones de 2020 en el condado Fulton poco después de convertirse en fiscal de distrito en enero de 2021. Entre los asuntos que examinó estuvo una llamada telefónica de enero de 2021 en la que Trump instó a Raffensperger a “encontrar” los votos necesarios para revertir la victoria del demócrata Joe Biden en Georgia en las elecciones presidenciales de 2020.

Willis obtuvo en agosto de 2023 una acusación formal contra Trump y otras 18 personas, a quienes señaló de participar en un amplio plan para anular los resultados electorales de Georgia de 2020. Ese caso finalmente fue desestimado en noviembre después de que un tribunal de apelaciones determinó que existía una “apariencia de impropiedad” creada por la relación romántica que Willis mantenía con el abogado externo que había contratado para encabezar la acusación.

Los argumentos del Departamento de Justicia

“Una jueza que asistió a una fiesta para celebrar la elección de una demócrata conocida sobre todo por procesar a un presidente republicano por una presunta interferencia electoral no puede luego presidir un caso relativo a los esfuerzos de ese presidente por garantizar la integridad electoral”, escribieron los abogados del Departamento de Justicia en su presentación del viernes.

El Departamento de Justicia sostuvo que cualquier “observador objetivo razonable” vería la presencia de Ross en la fiesta de Willis como un respaldo a su elección y a sus acciones en el cargo.

“Si la jueza Ross es efectivamente la jueza de este asunto, esa conducta da lugar a una apariencia de parcialidad, lo que exige que la jueza Ross se aparte de este caso relacionado con elecciones”, señala la presentación del Departamento de Justicia.

La presentación del Departamento de Justicia menciona de pasada las acusaciones de conducta sexual inapropiada con un policía en el despacho de la jueza y las posteriores declaraciones falsas que la jueza hizo para negar esas acusaciones, pero indica que “esas no son el objeto de esta moción”.

Por separado, el Departamento de Policía de Atlanta ha abierto una investigación para determinar si el policía que tuvo relaciones sexuales con la jueza es miembro de su departamento.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP