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EEUU no renovará exenciones petroleras a Irán y Rusia, dice secretario del Tesoro

WASHINGTON (AP) — El secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, afirmó el viernes que Estados Unidos no planea renovar una exención que permite la compra sin sanciones de petróleo y productos petrolíferos rusos que actualmente están en el mar. Y agregó que la renovación de la exención para el petróleo iraní en el mar está totalmente descartada.

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, habla con periodistas en la Casa Blanca, en Washington, el miércoles 15 de abril de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)
El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, habla con periodistas en la Casa Blanca, en Washington, el miércoles 15 de abril de 2026. (AP Foto/Alex Brandon) AP

“No para los iraníes”, le dijo Bessent a The Associated Press. “Tenemos el bloqueo y no está saliendo petróleo”.

“Y creemos que en los próximos dos o tres días van a tener que empezar a cerrar la producción, lo cual será muy malo para sus pozos”.

Las declaraciones de Bessent se producen mientras el mundo está en vilo por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y mientras los mercados energéticos globales han quedado atrapados por el cierre del estrecho de Ormuz.

Estados Unidos emitió originalmente una exención para las ventas de petróleo y derivados rusos en marzo con la intención de estabilizar los mercados energéticos globales después de que los precios del crudo se dispararan por encima de los 100 dólares por barril.

El Departamento del Tesoro renovó la exención dos días después de que Bessent dijera en la Casa Blanca que no tenía planes de extender el alivio de sanciones.

En una entrevista con AP sobre el impacto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán en el mercado energético global y otros temas, Bessent explicó su cambio de postura anterior y descartó la idea de renovar exenciones de sanciones tanto para Rusia como para Irán.

Bessent comentó durante las reuniones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional la semana pasada que “más de 10 de los países más vulnerables y pobres vinieron a verme y me dijeron: ‘¿Puedes ayudar?’”.

“Era para esos países vulnerables y pobres. Pero no me imagino que haya otra prórroga. Creo que el petróleo ruso que está en el agua ya se ha absorbido en gran medida”. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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