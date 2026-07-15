americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

EEUU impondrá arancel de 25% a algunas importaciones de Brasil desde el 22 de julio

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos impondrá aranceles del 25% a las importaciones procedentes de Brasil tras detectar una serie de prácticas comerciales que considera desleales por parte de la décima economía más grande del mundo.

El presidente Donald Trump parte en el Marine One tras pronunciar un discurso en la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos en Carlisle, Pensilvania, el miércoles 15 de julio de 2026, durante la Cumbre de Defensa e Innovación de Pensilvania. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
El presidente Donald Trump parte en el Marine One tras pronunciar un discurso en la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos en Carlisle, Pensilvania, el miércoles 15 de julio de 2026, durante la Cumbre de Defensa e Innovación de Pensilvania. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Los aranceles, que se propusieron por primera vez el mes pasado, entrarán en vigor el 22 de julio.

La orden exime algunos bienes que no se producen en Estados Unidos o que, según temen funcionarios, podrían alterar las cadenas de suministro. Entre los productos exentos figuran el café, la carne de res, las naranjas y el jugo de naranja, algunos productos energéticos de petróleo y gas, y piezas y componentes aeroespaciales.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos concluyó, tras una investigación de un año, que Brasil mantenía diversas prácticas comerciales desleales, entre ellas una aplicación laxa de las medidas anticorrupción y aranceles propios considerados injustos, además de otras prácticas consideradas irrazonables e injustas. Sin embargo, Washington ha mantenido un superávit comercial de bienes con el país sudamericano durante años.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló en un comunicado que la medida era necesaria para garantizar que los trabajadores y las empresas estadounidenses compitan en igualdad de condiciones.

“Las extensas negociaciones con Brasil durante el último año no han resuelto estos asuntos, pero seguimos abiertos a continuar las negociaciones con Brasil para lograr cambios largamente necesarios en los problemas identificados en esta investigación”, manifestó Greer.

Después de que funcionarios de Estados Unidos advirtieran en junio que estaban proponiendo los aranceles, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva reaccionó con indignación. Él más bien apuntó a consideraciones políticas, y culpó a su rival en las elecciones de octubre del país, el senador Flávio Bolsonaro. Bolsonaro había visitado recientemente Washington y es hijo del expresidente Jair Bolsonaro, aliado del presidente Donald Trump.

El secretario de Estado, Marco Rubio, escribió en la red social X sobre el anuncio de los aranceles: “Que no haya confusión sobre el motivo: el presidente Lula y su gobierno no han negociado con Estados Unidos de buena fe. Sus políticas económicas son malas para los estadounidenses y malas para los brasileños. Durante el último año, Lula ha puesto su propio ego por delante de alcanzar un acuerdo por el bienestar del pueblo brasileño, y estos aranceles son el precio de eso”.

Los aranceles se están imponiendo en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que le permite a Estados Unidos iniciar la investigación sobre las prácticas comerciales de Brasil.

La Corte Suprema estadounidense falló en febrero en contra de muchos de los aranceles de Trump impuestos bajo una ley distinta, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) de 1977. El máximo tribunal determinó que el mandatario excedió su autoridad bajo esa ley al imponer aranceles generalizados a socios comerciales de Estados Unidos, incluido Brasil.

Con base en esa ley, Trump había impuesto un arancel del 50% a Brasil para protestar por el enjuiciamiento de Jair Bolsonaro por intentar revertir su derrota en las elecciones de 2022. Pero la relación de Trump con Lula pareció mejorar en mayo, cuando visitó la Casa Blanca.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
pentagono evalua opciones militares sobre cuba, incluida operacion con la 101ª aerotransportada
ULTIMA HORA

PENTÁGONO EVALÚA OPCIONES MILITARES SOBRE CUBA, incluida operación con la 101ª Aerotransportada

ice libera a alina rosales aguirreurreta, hija del general cubano ulises rosales del toro

ICE libera a Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general cubano Ulises Rosales del Toro

Por Redacción América Noticias Miami
ARCHIVO - Un comprador revisa los huevos antes de comprarlos en una tienda de comestibles en Glenview, Illinois, el martes 10 de enero de 2023. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

Inflación en EEUU se desacelera más de lo esperado en junio por caída de la gasolina

tres cubanos arrestados en operacion contra trata en tennessee; ice revela historial migratorio

Tres cubanos arrestados en operación contra trata en Tennessee; ICE revela historial migratorio

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

THE TIMES: Trump prepara presión final contra Cuba tras el Mundial de Futbol y apunta al régimen antes de las elecciones de NOVIEMBRE

THE TIMES: Trump prepara presión final contra Cuba tras el Mundial de Futbol y apunta al régimen antes de las elecciones de NOVIEMBRE

Cubana de Miami sobrevive a 34 puñaladas de su expareja: Pensé que iba a morir

Cubana de Miami sobrevive a 34 puñaladas de su expareja: "Pensé que iba a morir"

Un hombre cocina sopa sobre una fogata en una acera durante un apagón en La Habana, Cuba, el miércoles 4 de diciembre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Tres apagones masivos en ocho días: Cuba sufre nueva caída total del sistema eléctrico nacional

ICE libera a Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general cubano Ulises Rosales del Toro

ICE libera a Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general cubano Ulises Rosales del Toro

Trump promete actuar rápido si se confirman drones iraníes en Cuba: No lo vamos a permitir

Trump promete actuar rápido si se confirman drones iraníes en Cuba: "No lo vamos a permitir"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter