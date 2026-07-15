EEUU impondrá arancel de 25% a algunas importaciones de Brasil desde el 22 de julio

El presidente Donald Trump parte en el Marine One tras pronunciar un discurso en la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos en Carlisle, Pensilvania, el miércoles 15 de julio de 2026, durante la Cumbre de Defensa e Innovación de Pensilvania. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Los aranceles, que se propusieron por primera vez el mes pasado, entrarán en vigor el 22 de julio.

La orden exime algunos bienes que no se producen en Estados Unidos o que, según temen funcionarios, podrían alterar las cadenas de suministro. Entre los productos exentos figuran el café, la carne de res, las naranjas y el jugo de naranja, algunos productos energéticos de petróleo y gas, y piezas y componentes aeroespaciales.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos concluyó, tras una investigación de un año, que Brasil mantenía diversas prácticas comerciales desleales, entre ellas una aplicación laxa de las medidas anticorrupción y aranceles propios considerados injustos, además de otras prácticas consideradas irrazonables e injustas. Sin embargo, Washington ha mantenido un superávit comercial de bienes con el país sudamericano durante años.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló en un comunicado que la medida era necesaria para garantizar que los trabajadores y las empresas estadounidenses compitan en igualdad de condiciones.

“Las extensas negociaciones con Brasil durante el último año no han resuelto estos asuntos, pero seguimos abiertos a continuar las negociaciones con Brasil para lograr cambios largamente necesarios en los problemas identificados en esta investigación”, manifestó Greer.

Después de que funcionarios de Estados Unidos advirtieran en junio que estaban proponiendo los aranceles, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva reaccionó con indignación. Él más bien apuntó a consideraciones políticas, y culpó a su rival en las elecciones de octubre del país, el senador Flávio Bolsonaro. Bolsonaro había visitado recientemente Washington y es hijo del expresidente Jair Bolsonaro, aliado del presidente Donald Trump.

El secretario de Estado, Marco Rubio, escribió en la red social X sobre el anuncio de los aranceles: “Que no haya confusión sobre el motivo: el presidente Lula y su gobierno no han negociado con Estados Unidos de buena fe. Sus políticas económicas son malas para los estadounidenses y malas para los brasileños. Durante el último año, Lula ha puesto su propio ego por delante de alcanzar un acuerdo por el bienestar del pueblo brasileño, y estos aranceles son el precio de eso”.

Los aranceles se están imponiendo en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que le permite a Estados Unidos iniciar la investigación sobre las prácticas comerciales de Brasil.

La Corte Suprema estadounidense falló en febrero en contra de muchos de los aranceles de Trump impuestos bajo una ley distinta, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) de 1977. El máximo tribunal determinó que el mandatario excedió su autoridad bajo esa ley al imponer aranceles generalizados a socios comerciales de Estados Unidos, incluido Brasil.

Con base en esa ley, Trump había impuesto un arancel del 50% a Brasil para protestar por el enjuiciamiento de Jair Bolsonaro por intentar revertir su derrota en las elecciones de 2022. Pero la relación de Trump con Lula pareció mejorar en mayo, cuando visitó la Casa Blanca.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP