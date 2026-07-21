americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

EEUU identifica a militar muerto en Irak al desactivar un dron

WASHINGTON (AP) — El ejército de Estados Unidos identificó el martes a un soldado que murió mientras desactivaba un dron iraní en Irak.

El Monumento a Lincoln en Washington, el 9 de julio del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)
El Monumento a Lincoln en Washington, el 9 de julio del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Se trató del sargento Michael Emmanuel Swinton, de 30 años y de Fayetteville Carolina del Norte, indicó el ejército en un comunicado.

Las autoridades están investigando el deceso de Swinton durante una detonación controlada el domingo en una base aérea en Irbil, en el norte de Irak.

Swinton recibirá una Estrella de Bronce, un Corazón Púrpura y la Insignia de Acción de Combate, y será ascendido a sargento de primera clase, dice el comunicado.

Se alistó en el Ejército en 2017 y fue asignado al 55.º Regimiento de Artillería de Defensa Aérea, 108.ª Brigada de Artillería de Defensa Aérea, con base en Fort Bragg, Carolina del Norte.

“El sargento Swinton era un suboficial con experiencia que se enorgullecía enormemente de su trabajo y de las personas que lo rodeaban", declaró el general de brigada John L. Dawber, comandante general del Comando de Defensa Aérea y de Misiles del Ejército. "Respondió al llamado del deber con valentía, honor y una dedicación desinteresada”.

Dos soldados estadounidenses murieron en Jordania el viernes mientras se defendían de ataques iraníes con misiles balísticos y drones. Fueron las primeras muertes de tropas de Estados Unidos por fuego directo iraní desde los primeros días de la guerra.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
eeuu reactiva entrenamiento militar en panama mientras aumenta la tension con cuba y refuerza poderio regional

EEUU reactiva entrenamiento militar en Panamá mientras aumenta la tensión con Cuba y refuerza poderío regional

Por Redacción América Noticias Miami
eeuu cumplio la advertencia de trump y bombardeo cinco puentes clave en iran durante la sexta noche de ataques

EEUU cumplió la advertencia de Trump y bombardeó cinco puentes clave en Irán durante la sexta noche de ataques

Por Redacción América Noticias Miami
cubano residente permanente en ee.uu. arrestado con cinco armas y casi 800 municiones en tennessee

Cubano residente permanente en EE.UU. arrestado con cinco armas y casi 800 municiones en Tennessee

Por Redacción América Noticias Miami
trump lanza advertencia sobre cuba: muchas cosas van a suceder en los proximos dos meses

Trump lanza advertencia sobre Cuba: "Muchas cosas van a suceder" en los próximos dos meses

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

MELIÁ CONFIRMA SU SALIDA TOTAL DE CUBA: cesará todos sus servicios hoteleros en la isla el próximo 24 de julio

MELIÁ CONFIRMA SU SALIDA TOTAL DE CUBA: cesará todos sus servicios hoteleros en la isla el próximo 24 de julio

Bruno Rodríguez acusa a Marco Rubio de preparar un ataque militar contra Cuba
ÚLTIMA HORA

Bruno Rodríguez acusa a Marco Rubio de preparar un ataque militar contra Cuba

ARCHIVO - El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, encabezan un mitin el 5 de septiembre de 2018, en Managua, Nicaragua. (AP Foto/Alfredo Zúñiga, archivo)

Ortega cancela los comicios de 2027 en Nicaragua y advierte que "no volverá a haber elecciones"

Díaz-Canel insiste en que Cuba no quiere una guerra y defiende mantener abierto el diálogo político con EEUU

Díaz-Canel insiste en que Cuba no quiere una guerra y defiende mantener abierto el diálogo político con EEUU

DEMOLEDOR INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO: expone seis décadas de espionaje y subversión del régimen cubano

DEMOLEDOR INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO: expone seis décadas de espionaje y subversión del régimen cubano

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter