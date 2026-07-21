EEUU identifica a militar muerto en Irak al desactivar un dron

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El Monumento a Lincoln en Washington, el 9 de julio del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Se trató del sargento Michael Emmanuel Swinton, de 30 años y de Fayetteville Carolina del Norte, indicó el ejército en un comunicado.

Las autoridades están investigando el deceso de Swinton durante una detonación controlada el domingo en una base aérea en Irbil, en el norte de Irak.

Swinton recibirá una Estrella de Bronce, un Corazón Púrpura y la Insignia de Acción de Combate, y será ascendido a sargento de primera clase, dice el comunicado.

Se alistó en el Ejército en 2017 y fue asignado al 55.º Regimiento de Artillería de Defensa Aérea, 108.ª Brigada de Artillería de Defensa Aérea, con base en Fort Bragg, Carolina del Norte.

“El sargento Swinton era un suboficial con experiencia que se enorgullecía enormemente de su trabajo y de las personas que lo rodeaban", declaró el general de brigada John L. Dawber, comandante general del Comando de Defensa Aérea y de Misiles del Ejército. "Respondió al llamado del deber con valentía, honor y una dedicación desinteresada”.

Dos soldados estadounidenses murieron en Jordania el viernes mientras se defendían de ataques iraníes con misiles balísticos y drones. Fueron las primeras muertes de tropas de Estados Unidos por fuego directo iraní desde los primeros días de la guerra.

__________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP