EEUU envía diplomático a Haití y República Dominicana para hablar de seguridad y economía

El subsecretario de Estado Christopher Landau sostendrá conversaciones centradas en intereses económicos y comerciales y prioridades regionales, incluida la seguridad, según un comunicado del gobierno norteamericano.

La República Dominicana, que comparte la isla La Española con Haití, se ha convertido en un aliado clave del gobierno de Estados Unidos.

El presidente Luis Abinader manifestó en noviembre pasado que permitiría a Estados Unidos operar dentro de áreas restringidas en el país caribeño para ayudar en su lucha contra el narcotráfico.

Landau se reunió el viernes con el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, así como con funcionarios de la policía nacional y una fuerza de supresión de pandillas respaldada por la ONU.

“La seguridad, la estabilidad y la prosperidad en Haití redundan en el interés de ambas naciones”, escribió Landau en X.

Mientras Landau se reunía con altos funcionarios en Puerto Príncipe, tres policías y un civil murieron el viernes en la región central de Artibonite durante una operación para recuperar el control de un área que ha estado sitiada por poderosas pandillas.

La Policía Nacional de Haití informó que envió refuerzos a Artibonite para ayudar a los agentes que combaten a hombres fuertemente armados.

La pandilla Gran Grif, que lleva a cabo una campaña de terror en la región, es acusada de haber matado a decenas de personas en el último año.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP