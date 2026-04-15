EEUU designa a John Barrett como nuevo encargado de negocios en Venezuela

Compartir en:









Mediante un comunicado divulgado en la cuenta de la embajada en la red social X, Dogu indicó que su “asignación temporal en Caracas está llegando a su fin” y destacó que Barrett, actualmente encargado de negocios en Guatemala, arribará “próximamente” en su reemplazo.

Dogu, quien ha sido embajadora en Nicaragua y Honduras, llegó a la capital venezolana el 24 de febrero como parte del proceso de reapertura de las misiones en ambos países, marcando un hito en la recuperación paulatina de las relaciones bilaterales.

Caracas y Washington rompieron relaciones diplomáticas en febrero de 2019 por decisión del entonces presidente Nicolás Maduro y cerraron sus embajadas luego de que Trump en su primer mandato apoyó al líder opositor Juan Guaidó, entonces titular de la Asamblea Nacional, quien en enero de ese año se declaró presidente interino de Venezuela.

Los gobiernos de Trump y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acordaron recientemente restablecer relaciones diplomáticas después de que fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro en un operativo en Caracas el 3 de enero. Maduro y su esposa fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales por tráfico de drogas.

“Estoy profundamente agradecida con el presidente Trump y el secretario” de Estado, Marco Rubio, “por confiarme la tarea de liderar la implementación de su plan aquí en Venezuela y de representar a Estados Unidos en este momento histórico”, agregó Dogu en X.

FUENTE: AP