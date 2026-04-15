americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

EEUU designa a John Barrett como nuevo encargado de negocios en Venezuela

CARACAS (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump designó a John Barrett como nuevo encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Venezuela en reemplazo de Laura Dogu, la principal diplomática estadounidense en el país sudamericano.

Mediante un comunicado divulgado en la cuenta de la embajada en la red social X, Dogu indicó que su “asignación temporal en Caracas está llegando a su fin” y destacó que Barrett, actualmente encargado de negocios en Guatemala, arribará “próximamente” en su reemplazo.

Dogu, quien ha sido embajadora en Nicaragua y Honduras, llegó a la capital venezolana el 24 de febrero como parte del proceso de reapertura de las misiones en ambos países, marcando un hito en la recuperación paulatina de las relaciones bilaterales.

Caracas y Washington rompieron relaciones diplomáticas en febrero de 2019 por decisión del entonces presidente Nicolás Maduro y cerraron sus embajadas luego de que Trump en su primer mandato apoyó al líder opositor Juan Guaidó, entonces titular de la Asamblea Nacional, quien en enero de ese año se declaró presidente interino de Venezuela.

Los gobiernos de Trump y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acordaron recientemente restablecer relaciones diplomáticas después de que fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro en un operativo en Caracas el 3 de enero. Maduro y su esposa fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales por tráfico de drogas.

“Estoy profundamente agradecida con el presidente Trump y el secretario” de Estado, Marco Rubio, “por confiarme la tarea de liderar la implementación de su plan aquí en Venezuela y de representar a Estados Unidos en este momento histórico”, agregó Dogu en X.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, durante el partido contra Nashville en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Javier Mascherano se va de Inter Miami, 4 meses después de ganar el campeonato de la MLS

El dominicano Agustín Ramírez de los Marlins de Miami le da los cinco a sus compañeros tras anotar en la cuarta entrada ante los Bravos de Atlanta el lunes 13 de abril del 2026. (AP Foto/Colin Hubbard)

Marlins vencen 10-4 a Bravos para cortar racha de tres derrotas

Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, habla flanqueada por los candidatos al Congreso Luis Galarreta, a la izquierda, y Micky Torres, a la derecha, tras el cierre de las urnas en las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. (AP Foto/Gerardo Marin)

Fujimori y López Aliaga lideran el conteo de votos de la elección presidencial en Perú

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige a hablar con la prensa antes de abordar el Air Force Two, el viernes 10 de abril de 2026, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, previo a su viaje a Pakistán para entablar conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, pool)

Vance viaja a Pakistán para encabezar conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra

Destacados del día

Miami-Dade revoca licencias a dos compañías por presunto comercio ilegal con Cuba y advierte sanciones

Miami-Dade revoca licencias a dos compañías por presunto comercio ilegal con Cuba y advierte sanciones

Nieto de Raúl Castro habría buscado contacto directo con Trump fuera de canales diplomáticos oficiales

Nieto de Raúl Castro habría buscado contacto directo con Trump fuera de canales diplomáticos oficiales

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y reabre acceso a operaciones financieras globales

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y reabre acceso a operaciones financieras globales

Cinco cubanos arrestados en Texas por robar y sacrificar 70 reses en esquema criminal millonario

Cinco cubanos arrestados en Texas por robar y sacrificar 70 reses en esquema criminal millonario

Trump lanza advertencia sobre Cuba: Tal vez nos detengamos allí, ha sido horriblemente mal gobernada

Trump lanza advertencia sobre Cuba: "Tal vez nos detengamos allí, ha sido horriblemente mal gobernada"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter