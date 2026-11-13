EEUU designa a 3 pandillas guatemaltecas como grupos terroristas e impone sanciones

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El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla con la prensa durante la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores del G7, celebrada en París el martes 10 de noviembre de 2026. (Brendan Smialowski, foto colectiva vía AP) AP

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, impuso el viernes las designaciones de terroristas a Los Lorenzanas, Los Huistas y Los Mendoza, los cuales según Estados Unidos tienen profundos vínculos con cárteles mexicanos del narcotráfico.

Los Lorenzanas fueron designados como "organización terrorista extranjera", mientras que los otros dos fueron identificados como “terroristas globales especialmente designados”. Ambas etiquetas someten a los grupos y a sus integrantes a sanciones de Estados Unidos, incluidos congelamientos de activos que puedan tener en jurisdicciones estadounidenses. La designación de organización terrorista extranjera va más allá y permite el enjuiciamiento penal de personas que se determine que han proporcionado apoyo material a esas organizaciones.

“La administración Trump seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación, manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles e interrumpiendo las fuentes de ingresos que financian a narcoterroristas violentos”, comentó Rubio en un comunicado. “No nos quedaremos de brazos cruzados mientras estas organizaciones terroristas extranjeras corrompen las instituciones de Guatemala”.

Los Huistas, que operan en el occidente de Guatemala a lo largo de la frontera con México, son conocidos por contar con el respaldo de políticos y empresarios locales que les han ayudado a sobrevivir y a operar con impunidad.

Las autoridades guatemaltecas acusan al grupo de tener vínculos tanto con el Cártel de Sinaloa como con el Cártel Jalisco Nueva Generación en México. El año pasado, el gobierno de Guatemala extraditó a uno de sus líderes, uno de los 100 hombres más buscados por el gobierno de Estados Unidos.

Los Lorenzana son un clan familiar acusado de tener vínculos con el narcotráfico en el oriente y el norte de Guatemala, a lo largo de la frontera con Honduras. Se les acusa de narcotráfico, y las autoridades guatemaltecas señalan que están aliados con el Cártel de Sinaloa.

Los Mendoza también son un clan familiar acusado de narcotráfico, con vínculos con políticos y funcionarios guatemaltecos. Sus operaciones se concentran a lo largo de las fronteras de Guatemala con Honduras y Belice. Son conocidos por violentos despojos de tierras en la región. ___ Sonia Pérez en Ciudad de Guatemala contribuyó a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP