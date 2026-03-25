EEUU: Dan libertad condicional a adolescentes que usaron IA para crear desnudos falsos de compañeras

La escuela Lancaster Country Day School en Lancaster, Pensilvania, el miércoles 26 de marzo de 2026. (AP Foto/Matt Rourke) AP

Los chicos tenían 14 años en ese momento. Admitieron este mes que hicieron unas 350 imágenes, en las que aparecían al menos 59 niñas menores de 18 años, además de otras víctimas que hasta ahora no han sido identificadas.

Las autoridades indicaron que los chicos tomaron imágenes de las niñas de fotos escolares, anuarios, Instagram, TikTok y chats de FaceTime en 2023 y 2024, y las manipularon combinándolas con imágenes de adultos que mostraban desnudez o actividad sexual.

Más de 100 estudiantes y padres de Lancaster Country Day School acudieron al tribunal para escuchar cómo las víctimas describían el impacto de tener que identificar sus propios rostros en fotos pornográficas ante detectives. Los procedimientos juveniles en Pensilvania normalmente se realizan a puerta cerrada, pero el juez abrió este caso, lo que brindó una oportunidad inusual para que la comunidad pudiera ser vista y escuchada.

Las víctimas describieron las consecuencias: ataques de ansiedad, pérdida de confianza, problemas para concentrarse en las tareas escolares y el temor de que las imágenes puedan aparecer algún día de maneras inesperadas.

“Nunca entenderé por qué hicieron esto”, le dijo una víctima al juez Leonard Brown. “Destruyó mi inocencia”.

Una joven le contó a Brown “lo insoportablemente doloroso que es sacar a relucir estos sentimientos una y otra vez”. Otra contuvo las lágrimas mientras arremetía contra uno de los acusados por expresar “falsa empatía” cuando las niñas se sinceraban con él sobre su dolor, antes de que se supiera que había participado en la creación y difusión de las imágenes. Otra más afirmó que todas sus amigas se cambiaron de escuela y que ella necesitó “terapia por trauma incluso para poder caminar por mi vecindario”.

Los dos jóvenes permanecieron impasibles durante toda la audiencia, flanqueados por sus abogados y sus padres, mientras los llamaban pedófilos, “enfermos y retorcidos” y pervertidos.

Rechazaron varias oportunidades de hacer comentarios ante el juez, quien señaló que no había escuchado a ninguno de los dos asumir responsabilidad ni pedir disculpas.

“Este ha sido un proceso lamentable, largo y tortuoso para todos los involucrados”, manifestó Heidi Freese, abogada defensora de uno de los acusados. “Había cuestiones legales subyacentes muy interesantes en torno a los cargos en este caso y eso se decidirá en otro momento, en otro caso”.

Brown ordenó a cada uno de los acusados que realice 60 horas de servicio comunitario, no tenga contacto con las víctimas y pague una cantidad no especificada como restitución. Si no tienen problemas legales adicionales, explicó Brown, el caso puede ser eliminado del registro después de dos años.

Al dictar la sentencia, el juez dijo que, si fueran adultos, probablemente serían enviados a una prisión estatal. Añadió que deberían “aprovechar esta oportunidad para examinarse de verdad”.

La resolución del caso de Pensilvania se produce días después de que tres adolescentes en Tennessee demandaran a xAI, de Elon Musk, al afirmar que las herramientas Grok de la empresa transformaron sus fotos reales en imágenes explícitamente sexuales. Los estudiantes de secundaria buscan que el caso sea reconocido como demanda colectiva para representar a lo que, según la demanda, son miles de personas que fueron victimizadas de manera similar cuando eran menores.

El escándalo surgido en Pensilvania en 2024 derivó en una protesta estudiantil, la salida de directivos escolares y cargos penales contra los dos adolescentes.

Nadeem Bezar, un abogado de Filadelfia que representa al menos a 10 de las víctimas, dijo el martes que espera presentar una reclamación “contra la escuela y contra cualquier otra persona que consideremos que tiene responsabilidad en que estos deepfakes se hayan creado y difundido”.

Afirmó que aún no ha visto las fotos, pero espera que el proceso legal determine “exactamente cuándo, dónde y cómo lo supo la escuela, cómo los chicos crearon estas imágenes, qué plataformas usaron para crearlas y cómo se difundieron”.

A medida que la IA vuelve cada vez más accesible y poderosa, legisladores de todo el país han aprobado leyes destinadas a prohibir los deepfakes.

El presidente Donald Trump firmó el año pasado la Ley Take it Down (Retíralo), según la cual es ilegal publicar imágenes íntimas —incluidos deepfakes— sin consentimiento, y exige que los sitios web y las redes sociales retiren ese material dentro de 48 horas tras ser notificados por una víctima.

Cuarenta y seis estados de Estados Unidos cuentan ahora con leyes que abordan los deepfakes, y se ha presentado legislación en los cuatro restantes —Alaska, Missouri, Nuevo México y Ohio—, según el grupo de defensa del consumidor Public Citizen.

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Los periodistas de The Associated Press Geoff Mulvihill, en Haddonfield, Nueva Jersey, y Holly Ramer, en Concord, Nuevo Hampshire, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP