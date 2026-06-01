americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

EEUU bombardea recintos militares iraníes y Kuwait recibe ataques con drones y misiles

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Estados Unidos bombardeó instalaciones de radar y control de drones en Irán después de que Teherán derribara este fin de semana un dron estadounidense MQ-1 Predator, informó el lunes el ejército estadounidense. Irán reconoció haber lanzado un ataque de represalia, mientras que Kuwait indicó que estaba interceptando fuego entrante de drones y misiles.

Los ataques cruzados reflejan la fragilidad de un alto el fuego de varias semanas en la guerra con Irán, que ha registrado ataques repetidos incluso mientras funcionarios estadounidenses e iraníes intentan negociar un acuerdo para ampliarlo. Irán, mientras tanto, ha mantenido su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz, lo que ha interrumpido los suministros energéticos mundiales, ya que por la estrecha boca del golfo Pérsico pasaba una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados.

Mientras tanto, los combates siguen intensificándose a medida que Israel extiende su ocupación de Líbano más allá del río Litani y el grupo político y militar Hezbollah continúa lanzando drones hacia Israel.

El Comando Central del ejército estadounidense señaló que llevó a cabo los ataques en Irán el sábado y el domingo en torno a la ciudad de Geruk y en la isla de Qeshm.

“Los ataques, medidos y deliberados, ocurrieron (...) en respuesta a acciones iraníes agresivas que incluyeron el derribo de un dron estadounidense MQ-1 que operaba sobre aguas internacionales”, indicó el Comando Central.

“Aviones de combate estadounidenses respondieron con rapidez eliminando defensas antiaéreas iraníes, una estación de control terrestre y dos drones de ataque unidireccional que representaban amenazas claras para los buques que transitaban por aguas regionales”, añadió.

El Predator ha sido retirado gradualmente del servicio por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que ahora opera el MQ-9 Reaper, aunque el Ejército de Estados Unidos todavía vuela el Predator. El ejército estadounidense indicó que ningún soldado estadounidense resultó herido en los ataques.

Kuwait, por su parte, informó que sus defensas antiaéreas abrieron fuego a primera hora de la mañana del lunes para interceptar fuego entrante de drones y misiles. La Guardia Revolucionaria, una fuerza paramilitar de Irán, afirmó en un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias IRNA que fuerzas estadounidenses habían atacado una torre de telecomunicaciones en una isla. La Guardia sostuvo que respondió con un ataque sin precisar dónde, probablemente en referencia al ataque contra Kuwait.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Unas personas transportan bidones de agua en La Habana, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Unos 2,7 millones de cubanos sufren falta de agua en medio de la crisis energética

La embajada de Estados Unidos realiza un simulacro de evacuación aérea y de emergencia el sábado 23 de mayo de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Pedro Mattey)

Aeronaves de EEUU sobrevuelan Caracas en medio de un “simulacro de evacuación"

Destacados del día

Sorpresa electoral en Colombia: Abelardo de la Espriella gana la primera vuelta y enfrentará a Iván Cepeda

Sorpresa electoral en Colombia: Abelardo de la Espriella gana la primera vuelta y enfrentará a Iván Cepeda

Un hombre pedalea en su bicicleta llevando a una niña durante el apagón programado de electricidad en Bauta, Cuba, el lunes 18 de marzo de 2024. La isla enfrenta una crisis de energía, con varios apagones en las últimas semanas. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Apagones extremos en Santiago de Cuba: Empresa Eléctrica admite que no puede garantizar ni dos horas de servicio

Tragedia en Las Tunas: confirman la muerte de adolescente de 15 años reportado como desaparecido

Tragedia en Las Tunas: confirman la muerte de adolescente de 15 años reportado como desaparecido

Golpe al turismo cubano: hotelera canadiense Blue Diamond anuncia su salida de Cuba antes del plazo de EE.UU.

Golpe al turismo cubano: hotelera canadiense Blue Diamond anuncia su salida de Cuba antes del plazo de EE.UU.

Cacerolazo estalla en Centro Habana tras apagones extremos: vecinos denuncian solo una hora de luz en dos días

Cacerolazo estalla en Centro Habana tras apagones extremos: vecinos denuncian solo una hora de luz en dos días

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter