EEUU bombardea recintos militares iraníes y Kuwait recibe ataques con drones y misiles

Compartir en:









Los ataques cruzados reflejan la fragilidad de un alto el fuego de varias semanas en la guerra con Irán, que ha registrado ataques repetidos incluso mientras funcionarios estadounidenses e iraníes intentan negociar un acuerdo para ampliarlo. Irán, mientras tanto, ha mantenido su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz, lo que ha interrumpido los suministros energéticos mundiales, ya que por la estrecha boca del golfo Pérsico pasaba una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados.

Mientras tanto, los combates siguen intensificándose a medida que Israel extiende su ocupación de Líbano más allá del río Litani y el grupo político y militar Hezbollah continúa lanzando drones hacia Israel.

El Comando Central del ejército estadounidense señaló que llevó a cabo los ataques en Irán el sábado y el domingo en torno a la ciudad de Geruk y en la isla de Qeshm.

“Los ataques, medidos y deliberados, ocurrieron (...) en respuesta a acciones iraníes agresivas que incluyeron el derribo de un dron estadounidense MQ-1 que operaba sobre aguas internacionales”, indicó el Comando Central.

“Aviones de combate estadounidenses respondieron con rapidez eliminando defensas antiaéreas iraníes, una estación de control terrestre y dos drones de ataque unidireccional que representaban amenazas claras para los buques que transitaban por aguas regionales”, añadió.

El Predator ha sido retirado gradualmente del servicio por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que ahora opera el MQ-9 Reaper, aunque el Ejército de Estados Unidos todavía vuela el Predator. El ejército estadounidense indicó que ningún soldado estadounidense resultó herido en los ataques.

Kuwait, por su parte, informó que sus defensas antiaéreas abrieron fuego a primera hora de la mañana del lunes para interceptar fuego entrante de drones y misiles. La Guardia Revolucionaria, una fuerza paramilitar de Irán, afirmó en un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias IRNA que fuerzas estadounidenses habían atacado una torre de telecomunicaciones en una isla. La Guardia sostuvo que respondió con un ataque sin precisar dónde, probablemente en referencia al ataque contra Kuwait. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP