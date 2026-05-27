EEUU atenderá en Kenia a estadounidenses expuestos al ébola

François Kasereka, miembro del movimiento Scout del Congo, habla con la población durante una campaña de sensibilización pública en medio del brote de ébola en Bunia, Congo, el sábado 23 de mayo de 2026. (Foto AP/Moses Sawasawa) AP

El centro de cuarentena y tratamiento que están poniendo en marcha los departamentos de Defensa, Estado y Salud estará diseñado para pacientes con ébola que necesiten salir de la República Democrática del Congo y recibir atención rápidamente, explicó el funcionario, quien pidió el anonimato para compartir los planes del gobierno. La persona indicó que el plan ayudaría a los pacientes a evitar una evacuación médica de varias horas hacia Estados Unidos.

No estaba claro de inmediato en qué lugar de Kenia se construirá la nueva instalación o si el gobierno del país africano autorizó el plan.

El funcionario señaló que la instalación podrá atender todo el espectro del ébola, una enfermedad poco común, pero grave que a menudo es mortal en las personas. Sin embargo, añadió que, según corresponda, algunas personas podrían ser trasladadas a otros lugares para recibir atención más avanzada.

El ministro de Salud de Kenia confirmó que las autoridades allí estaban conversando con Estados Unidos sobre “mecanismos de preparación y respuesta ante el ébola”, pero no abordó si el país establecerá un centro de tratamiento para estadounidenses.

“Cualquier acuerdo relativo a la cooperación internacional en materia de salud se regirá por las leyes nacionales de Kenia, las normas de salud pública, los estándares de bioseguridad y bioprotección, y la responsabilidad del gobierno de salvaguardar la salud y el bienestar de los kenianos”, afirmó el ministro de Salud, Aden Duale, en un comunicado.

Durante décadas, expertos médicos han sugerido mover lo menos posible a los pacientes que padecen ébola y enfermedades similares, por si su condición empeora, dijo el doctor Ali Khan, decano de la facultad de salud pública del Centro Médico de la Universidad de Nebraska. Pero, añadió, la calidad de la atención debe ser equivalente a la que alguien recibiría en instalaciones estadounidenses.

Khan, quien al inicio de su carrera encabezó respuestas internacionales al ébola y a otros brotes para los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, declaró: “Hay que asegurarse de que el paciente reciba la mejor atención posible y de garantizar un excelente control de infecciones”.

Durante un brote masivo de ébola en África occidental en 2014 y 2015, más de media docena de estadounidenses infectados fueron llevados a Estados Unidos. Esa experiencia impulsó la creación de una red estadounidense de instalaciones de cuarentena y aislamiento en todo el país.

Pero durante ese brote, Donald Trump —entonces empresario y estrella de tv— criticó al presidente Barack Obama por llevar a estadounidenses infectados de vuelta a casa para recibir atención.

“Estados Unidos no puede permitir que personas infectadas con ÉBOLA regresen. ¡Las personas que van a lugares lejanos a ayudar son geniales, pero deben sufrir las consecuencias!”, escribió en un tuit en 2014.

También sugirió un plan similar al descrito a la AP por el funcionario: “Trátenlos, al más alto nivel, allá”, escribió Trump en julio de 2014.

Durante una reunión del gabinete el miércoles, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que el Departamento de Estado y otras agencias estaban trabajando “muy, muy duro para contener esta crisis en los países donde se encuentra actualmente, en particular en la República Democrática del Congo”.

“Ni podemos ni vamos a permitir que ningún caso de ébola entre a Estados Unidos”, sostuvo.

A principios de este mes, un médico estadounidense que trabajaba en el Congo dio positivo al ébola y fue enviado a Alemania para recibir atención médica. Serge, una organización misionera cristiana, lo identificó como el doctor Peter Stafford. La esposa de Stafford y sus cuatro hijos no presentaban síntomas, pero también fueron trasladados en avión a Alemania y puestos en aislamiento en el Hospital Universitario Charité de Berlín.

El miércoles, el hospital informó que el paciente se encontraba en condición estable.

“La carga viral medida en el paciente ha disminuido muy, muy rápidamente a lo largo de la semana”, probablemente gracias a la terapia antiviral, explicó a los periodistas el doctor Leif Erik Sander, director del departamento de enfermedades infecciosas del hospital.

Sander indicó que los familiares del médico no están mostrando ningún síntoma.

Otro misionero médico estadounidense, el doctor Patrick LaRochelle, fue trasladado a República Checa para aislamiento después de quedar expuesto al ébola, aunque no presentaba síntomas, según la organización misionera.

Las autoridades sanitarias en el Congo han tenido dificultades para contener el brote, y la Organización Mundial de la Salud ha dicho que las está sobrepasando.

El número de casos sospechosos de ébola en el este del Congo se acerca a 1.000, con al menos 220 muertes sospechosas. El Ministerio de Salud del Congo informó el martes que se han confirmado 101 casos y que está investigando más de 3.000 posibles contactos.

Entre los desafíos figuran la amenaza de grupos armados en el este del Congo, un gran número de personas desplazadas y una infraestructura deficiente.

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Evelyne Musambi en Nairobi y Kerstin Sopke en Berlín contribuyeron a este reportaje.

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El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP