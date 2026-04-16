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EEUU ataca otro barco y mata a 3 hombres que dice traficaban con drogas en el Pacífico oriental

WASHINGTON (AP) — Fuerzas militares de Estados Unidos atacaron una embarcación el miércoles en el océano Pacífico oriental, lo que causó la muerte de tres hombres que, según el Pentágono, traficaban con drogas.

Ningún militar estadounidense resultó herido, informó el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en redes sociales.

En los últimos días se han anunciado varios ataques de este tipo, mientras el gobierno de Trump mantiene sus agresivas acciones contra los cárteles en aguas internacionales. Al menos 178 personas han muerto en los ataques desde que el operativo comenzó a principios de septiembre, meses antes de la redada de Estados Unidos en enero que capturó al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro.

El Comando Sur describió el ataque del miércoles como un “ataque cinético letal contra una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada”. Indicó que la embarcación transitaba por “rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental”.

El anuncio no identificó a la organización ni a los tres hombres muertos en el ataque, ni ofreció una ubicación más precisa. Tampoco aportó pruebas de los vínculos de los hombres con el narcotráfico.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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