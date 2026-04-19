EEUU ataca otra lancha que presuntamente llevaba drogas en el mar Caribe y mata a 3 personas

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La campaña del gobierno del presidente Donald Trump de hacer estallar embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en aguas latinoamericanas se ha mantenido desde principios de septiembre y ha causado al menos 181 muertes en total. Otros ataques han ocurrido en el océano Pacífico oriental.

Pese a la guerra con Irán, la serie de ataques se ha intensificado de nuevo en la última semana aproximadamente, lo que muestra que las medidas agresivas de Estados Unidos para frenar lo que denomina “narcoterrorismo” en el hemisferio occidental no disminuyen. El ejército estadounidense no ha aportado pruebas de que alguna de las embarcaciones llevara drogas.

Los ataques comenzaron cuando Estados Unidos incrementaba su mayor presencia militar en la región en generaciones y ocurrieron meses antes de la redada de enero en que capturó al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro. Fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y se declaró no culpable.

En el ataque más reciente del domingo, el Comando Sur de Estados Unidos reiteró declaraciones previas al señalar que había atacado a los presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas. Publicó un video en X en que se ve una embarcación desplazándose sobre el agua antes de que una enorme explosión envuelva al navío en llamas.

Trump ha dicho que Estados Unidos está en “conflicto armado” con los cárteles en Latinoamérica y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis mortales que se cobran vidas estadounidenses. Pero su gobierno ha ofrecido pocas pruebas para respaldar sus afirmaciones de que está matando a “narcoterroristas”.

Los críticos, por su parte, han cuestionado la legalidad general de los ataques contra embarcaciones.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP