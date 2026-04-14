EEUU ataca otra lancha en el Pacífico oriental y mata a 4 personas; afirma que llevaban drogas

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Es el más reciente de una serie de ataques contra botes que, según el gobierno de Donald Trump, se usan para traficar drogas en aguas latinoamericanas, una campaña que comenzó hace más de siete meses.

El ataque más reciente eleva a 175 el número de muertos desde que comenzaron las operaciones de Estados Unidos contra pequeñas embarcaciones en el mar Caribe a inicios de septiembre. La Guardia Costera de Estados Unidos suspendió la búsqueda de un sobreviviente de otro ataque que realizó el sábado.

El Comando Sur de Estados Unidos publicó el martes en redes sociales un video tomado desde el aire que muestra una embarcación en el agua que es alcanzada por un proyectil y explota. El ejército estadounidense había informado previamente que atacó dos embarcaciones el sábado y una tercera el lunes.

El ejército de Estados Unidos alega que todas las embarcaciones eran “operadas por organizaciones terroristas designadas” y que la información de inteligencia había confirmado que “transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaban en operaciones de narcotráfico”, pero no aportó pruebas.

Trump ha dicho que Estados Unidos está en un “conflicto armado” con cárteles del narcotráfico en América Latina y afirma que los ataques son necesarios para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las muertes por sobredosis. Pero su gobierno ha ofrecido pocas pruebas para sustentar sus afirmaciones de haber matado a “narcoterroristas”.

Los ataques comenzaron meses antes de la intervención militar de Estados Unidos que en enero capturó al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro. Fue trasladado a Nueva York, donde se le acusa de narcotráfico, y se declaró inocente.

Los críticos han cuestionado la legalidad general de los ataques del ejército de Estados Unidos contra embarcaciones, así como su eficacia, en parte porque el fentanilo detrás de muchas sobredosis mortales suele traficarse hacia Estados Unidos por tierra desde México, donde se produce con sustancias químicas importadas de China e India. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP