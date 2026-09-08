EEUU ataca buques petroleros iraníes tras lanzamiento de misiles a buque de guerra estadounidense

Esta imagen, proporcionada por Sepahnews, el sitio web oficial de la Guardia Revolucionaria de Irán, muestra lo que la Armada de Irán y la televisión estatal describieron como un dron submarino militar estadounidense capturado en la entrada del Estrecho de Ormuz, el martes 8 de septiembre de 2026. (Sepahnews vía AP) AP

Esto marca la más reciente serie de ataques y contraataques, mientras Washington y Teherán vuelven a las hostilidades tras más de seis meses de guerra.

La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido a las tripulaciones de buques petroleros cerca de puertos en Kuwait y Bahréin que abandonen de inmediato sus embarcaciones, ya que los buques podrían ser atacados en represalia por los ataques de Estados Unidos contra barcos iraníes.

La advertencia, difundida por la televisión estatal iraní, señala que el ejército de Estados Unidos había atacado varios barcos iraníes. Acusó a Kuwait y a Bahréin de albergar fuerzas de Estados Unidos y de ayudar en los ataques.

La Guardia Revolucionaria advirtió a las tripulaciones de los petroleros que abandonaran sus embarcaciones, sea que estuvieran fondeadas o atracadas, y afirmó que “serán atacadas”.

El ejército de Estados Unidos informó que había atacado tres buques petroleros iraníes el sábado, después de que buques de guerra estadounidenses fueran atacados con misiles balísticos, y advirtió que, “si es necesario, destruirá la limitada y expuesta flota petrolera de Irán”. Irán dijo después que planeaba anunciar una nueva “zona de exclusión” cerca del estrecho de Ormuz dirigida a embarcaciones que pretendan transitar.

El gobierno de Estados Unidos también impuso sanciones el martes a más de dos docenas de aerolíneas comerciales y privadas, así como a proveedores extranjeros de servicios de carga, en un nuevo intento de aislar a Teherán de sus socios comerciales restantes.

Tanto Estados Unidos como Irán buscan ejercer control sobre el estrecho de Ormuz, por donde antes de que comenzara la guerra pasaba aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. El alza de los precios de la energía está generando problemas políticos para Trump y el Partido Republicano de Estados Unidos de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre. Un barril del petróleo Brent subió brevemente hasta los 99,46 dólares el martes.

Un bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes ha asfixiado la economía del país al limitar sus exportaciones de petróleo, mientras el ejército estadounidense ha estado ayudando a un número limitado de barcos a transitar por una ruta a través del estrecho de Ormuz frente a Omán. Teherán quiere que los barcos sigan una ruta que elija a través del estrecho, que antes de la guerra se consideraba una vía marítima internacional.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP