EEUU: Advierten que plan de vigilancia podría vencer por selección de director de inteligencia

El director de la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas, Bill Pulte, afuera de la Casa Blanca en Washington, el 2 de septiembre del 2025. (AP foto/Mark Schiefelbein) AP

El senador Tom Cotton, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, y el senador Chuck Grassley, presidente del Comité Judicial del Senado, dieron la voz de alarma durante el fin de semana tras una fallida votación de procedimiento para prorrogar el programa.

Los senadores, en una carta, instaron al secretario de Estado Marco Rubio a prepararse “para una posible brecha significativa en la recopilación de inteligencia extranjera” si la autoridad expira. La Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, que está prevista para caducar el 12 de junio, permite que agencias como la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional y el FBI recopilen comunicaciones de extranjeros en el exterior sin una orden judicial.

Los esfuerzos por asegurar una prórroga a largo plazo ya enfrentaban obstáculos debido a preocupaciones bipartidistas de que el programa puede recopilar incidentalmente comunicaciones de estadounidenses. Defensores de la privacidad y algunos legisladores han estado presionando para crear un nuevo requisito según el cual sería necesaria una orden judicial para interceptar esas comunicaciones.

Líderes de ambos partidos en el Senado parecían estar cerca de un acuerdo sobre una prórroga a largo plazo, pero el esfuerzo se derrumbó después de que Trump seleccionó al regulador de financiamiento de viviendas Bill Pulte como director interino de inteligencia nacional.

“Sé lo importante que es esta herramienta. No estoy seguro de por qué el presidente lanzó esta granada de Bill Pulte 10 días antes de que esto venza”, declaró el senador Mark Warner, el principal demócrata del Comité de Inteligencia del Senado, en “This Week” de ABC.

A primera hora del viernes, después de que los senadores pasaran la noche debatiendo una legislación migratoria separada, siete republicanos se unieron a casi todos los demócratas para bloquear la prórroga a largo plazo del programa.

Demócratas y varios republicanos expresaron su oposición a la selección de Pulte, denunciando que carece de la experiencia necesaria para supervisar las 18 agencias de inteligencia del país.

“El nombramiento de Pulte para ese cargo, aunque el momento quizá no fue el mejor, aun así no creo que deba descarrilar algo que es tan importante”, indicó el líder de la mayoría del Senado, John Thune.

Thune ha expresado preocupación por la elección de Pulte, al señalar que el principal cargo de inteligencia del país no debería “ser un agente político" y que el puesto debería ser ocupado por “un profesional”. Cotton, que rara vez se aparta de su apoyo a Trump y es un destacado defensor de la autoridad de vigilancia, declinó respaldar a Pulte y se limitó a decir que no tenía “observaciones sobre el asunto”.

“No está calificado para el puesto a largo plazo. Eso ha quedado claro. No tiene antecedentes en seguridad nacional”, señaló el senador republicano James Lankford, otro miembro del Comité de Inteligencia, a “Fox News Sunday”.

Tanto senadores republicanos como demócratas escépticos de Pulte señalaron su historial en la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda. En ese cargo, se le ha vinculado con intentos de enjuiciar a opositores de Trump, como la fiscal general de Nueva York Letitia James, demócrata; el senador Adam Schiff, demócrata por California; y Lisa Cook, integrante de la junta de la Reserva Federal.

Los republicanos necesitarán conseguir apoyo de algunos demócratas para aprobar en el Senado cualquier prórroga de la autoridad de vigilancia. Pero un avance parece difícil mientras Pulte permanezca en el cargo, que según Trump sería solo temporal.

“No veo ninguna posibilidad de convencer a suficientes demócratas”, sostuvo Warner en “State of the Union” de CNN, cuando se le preguntó si era posible la renovación con Pulte en el puesto.

Una herramienta clave de vigilancia

El debate actual sobre la reautorización dista mucho de ser la primera vez que los legisladores lidian con el destino del programa de vigilancia, en particular después de una oleada de revelaciones sobre el uso indebido por parte del gobierno del vasto acervo de inteligencia que recopila.

En los últimos años, el tema ha causado inusuales alianzas políticas, con críticos demócratas de la administración Trump uniéndose a escépticos del poder gubernamental en la derecha para expresar preocupaciones sobre la renovación de la Sección 702.

En 2024, por ejemplo, esas divisiones casi provocaron que el programa caducara. El Senado apenas evitó incumplir su plazo de medianoche ese año antes de aprobar, por 60-34, una legislación para reautorizar la Sección 702 que posteriormente fue firmada por el entonces presidente Joe Biden.

Un portavoz del Departamento de Justicia no respondió el lunes a mensajes en los que se solicitaban comentarios sobre el programa. La Oficina del Director de Inteligencia Nacional remitió las consultas a la Casa Blanca, que no respondió a una solicitud de comentarios.

“Estados Unidos enfrenta amenazas reales de adversarios extranjeros, terroristas, actores cibernéticos y servicios de inteligencia hostiles", apuntó el secretario de Defensa Pete Hegseth en redes sociales el domingo. "La Sección 702 sigue siendo una de las herramientas más eficaces de nuestra nación para identificar y desbaratar esas amenazas antes de que lleguen a nuestras costas”.

Cotton y Grassley dijeron que creían que los líderes demócratas no respaldarían otra prórroga de corto plazo e instaron a Rubio a preparar planes de contingencia. Señalaron que Trump debería considerar una orden ejecutiva para evitar una interrupción en la recopilación de inteligencia.

Cotton y Warner habían dicho que estaban cerca de un acuerdo bipartidista sobre una prórroga a largo plazo y que aún podrían avanzar rápidamente si se produjera un cambio antes del viernes. Aun así, es probable que el proyecto tenga que pasar por la Cámara de Representantes, y hasta ahora ambas cámaras han discrepado sobre un asunto separado relacionado con la moneda digital de banco central.

“Si nos quedamos a oscuras la próxima semana, justo antes de los partidos del Mundial de la FIFA y del 250.º aniversario (de la independencia estadounidense), sería lo más irresponsable que he visto en el Congreso en mis 22 años en el cargo”, aseguró el representante republicano de Texas Michael McCaul en “This Week” de ABC.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP