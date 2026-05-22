EEUU acusa a Raúl Castro y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

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ARCHIVO - Las imágenes enmarcadas (de izquierda a derecha) del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y Fidel Castro, adornan una pared en un edificio estatal en La Habana, Cuba, el 20 de mayo de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa, archivo) AP

Protestas y barricadas encabezadas por mineros y sindicatos paralizaron la capital política de Bolivia, incrementando la presión sobre el presidente Rodrigo Paz a seis meses de su llegada al poder.

Presuntos miembros de Los Ardillos atacaron comunidades en el estado mexicano de Guerrero con balaceras, incendios provocados y drones explosivos, y obligaron a cientos de residentes a huir.

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Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 15 y el 21 de mayo de 2026.

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Las imágenes fueron seleccionadas por el fotoperiodista de The Associated Press Eraldo Peres en Brasilia, Brasil.

___ Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images blog de AP Images: http://apimagesblog.com FUENTE: AP