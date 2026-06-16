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EEUU acusa a 15 personas de obstruir redadas migratorias en Minnesota

Fiscales federales anunciaron el martes cargos contra 15 personas acusadas de obstaculizar a agentes durante las redadas migratorias en Minnesota a principios de este año.

El fiscal federal Daniel N. Rosen en conferencia de prensa en Minneapolis el 11 de junio del 2026. (Alex Kormann/Minnesota Star Tribune via AP)
El fiscal federal Daniel N. Rosen en conferencia de prensa en Minneapolis el 11 de junio del 2026. (Alex Kormann/Minnesota Star Tribune via AP) AP

Los acusados desplegaron diversas tácticas para interrumpir la ofensiva, como “acechar” a agentes federales y usar bloques de hielo para ralentizar sus convoyes, según el fiscal federal de Minnesota, Daniel N. Rosen. Se negó a decir si algún agente federal resultó herido como consecuencia de esas acciones.

Rosen manifestó que el operativo fue contra dos grupos con sede en Minneapolis asociados con “antifa”, un movimiento difuso de activistas de izquierda al que el presidente Donald Trump ha criticado.

Doce personas fueron arrestadas el martes, dos siguen prófugas y una ya estaba bajo custodia, indicó Rosen. No se han difundido los nombres ni los cargos específicos.

El anuncio llega meses después de los enormes operativos contra inmigrantes en Minneapolis y St. Paul, que desataron protestas masivas y derivaron en las muertes de dos ciudadanos estadounidenses.

Durante el despliegue, convoyes policiales sin distintivos recorrieron vecindarios, derribaron puertas a golpes, esperaron afuera de escuelas y exigieron a los residentes pruebas de ciudadanía.

Rápidamente se formó una extensa red de habitantes indignados, organizada principalmente a través de hilos anónimos de mensajería vecinal, en la que ciudadanos comunes y activistas usaron silbatos y bocinas para anunciar la presencia de los agentes enmascarados y fuertemente armados.

En ese momento, el zar fronterizo Tom Homan señaló que las autoridades federales estaban investigando “la organización y la financiación de los ataques contra el ICE”.

Homan afirmó: “Rendirán cuentas. La justicia está en camino”.

En septiembre pasado, Trump firmó una orden que clasifica a antifa como una organización terrorista nacional y ordena a las agencias federales “investigar, interrumpir y desmantelar” a sus afiliados y financiadores.

Demócratas y grupos defensores de la Primera Enmienda han cuestionado esa designación. Aunque el gobierno federal puede designar a grupos terroristas extranjeros, no existe un mecanismo formal para aplicar la misma etiqueta a grupos nacionales.

Trump ha usado el término contra una variedad de adversarios políticos, incluidos manifestantes pacíficos sin inclinaciones anarquistas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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