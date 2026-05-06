Eduardo Rodríguez lanza 7 entradas con pelota de 2 hits y Diamondbacks apalean 9-0 a Piratas

El venezolano Eduardo Rodríguez, abridor de los Diamondbacks de Arizona, lanza frente a los Piratas de Pittsburgh, en el duelo del martes 5 de mayo de 2026 (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Los D-backs aprovecharon una sexta entrada de cinco carreras para tomar una ventaja de 7-0. El venezolano Gabriel Moreno conectó un doble impulsor por la línea de foul del jardín derecho,

El dominicano Perdomo añadió su doble de dos anotaciones, su compatriota Ketel Marte produjo una carrera con un rodado de out y Corbin Carroll remolcó la última anotación con un elevado de sacrificio.

Al relevista dominicano de Pittsburgh Yohan Ramírez le anotaron las cinco carreras y apenas consiguió un out.

El venezolano Rodríguez (3-0) no permitió hit sino hasta la quinta entrada, cuando Jared Triolo conectó un sencillo al jardín izquierdo con dos outs. El veterano zurdo ponchó a siete y dio tres bases por bolas.

La actuación fue una señal alentadora para los D-backs, que llegaban con una efectividad de 5,07, la peor marca de la Liga Nacional.

Los D-backs se adelantaron 2-0 en la primera entrada tras el elevado de sacrificio de Adrian Del Castillo y el doble impulsor del venezolano Ildemaro Vargas.

Vargas, de 34 años y quien recientemente fue nombrado Jugador del Mes de la Liga Nacional, batea para .377 y tiene un OPS de 1,051 esta temporada.

Bubba Chandler (1-4), abridor de Pittsburgh, tuvo problemas de control durante toda la noche y permitió dos carreras en cinco entradas. Concedió apenas dos hits, pero otorgó seis bases por bolas y ponchó a cuatro.

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FUENTE: AP