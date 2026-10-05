Edificio de Cornell aparece con grafitis que critican respuesta a denuncia de violación grupal

Una patrulla de la policía de la Universidad de Cornell en el campus de esa institución en Ithaca, Nueva York, el 1 de octubre del 2026. (AP foto/Matt Rourke) AP

Una de las puertas de vidrio del pasillo administrativo tenía agujeros y las paredes a su lado quedaron marcadas con mensajes pintados en rojo que condenaban el patriarcado y la forma en que la institución académica ha abordado las agresiones sexuales, según fotos difundidas por medios de comunicación.

El portavoz de Cornell, Kyle Kimball, declaró en un comunicado que la universidad estaba investigando y que “dañar propiedad no es la respuesta” a la “frustración y las fuertes emociones” de la comunidad. La policía del campus remitió las preguntas a su oficina, que se negó a ofrecer más detalles sobre el incidente.

Mientras tanto, varias organizaciones estudiantiles planeaban una manifestación a última hora de la tarde para impulsar cambios en el proceso de la universidad para tramitar denuncias de agresión sexual y para exigir más sanciones relacionadas con el caso que siguió a una fiesta en la fraternidad Chi Phi en octubre de 2024.

La joven, entonces estudiante de segundo año, alega que allí fue agredida sexualmente por varios hombres después de que la presionaran para beber y consumir drogas.

La mujer, identificada en documentos judiciales como Jane Doe, demandó recientemente a la universidad, a siete exestudiantes, a la fraternidad y a otras personas. Su demanda sostiene que quedó completamente incapacitada mientras miembros de la fraternidad la agredían, y que un hombre envió a otros un mensaje invitándolos a participar.

Los abogados de dos de los exestudiantes negaron que hayan participado en una agresión sexual. Los intentos de The Associated Press por contactar a los otros hombres o a sus representantes no han tenido éxito. Los registros judiciales muestran que algunos de los estudiantes acusados, al ser entrevistados por investigadores de Cornell, describieron la actividad sexual como consensuada.

La demanda ha atraído atención nacional sobre lo que Cornell, su cuerpo policial y el fiscal de distrito local hicieron después de que la joven le dijera a la policía universitaria en noviembre de 2024 que “puedo decir con 100% de confianza que fui violada”.

No se han presentado cargos penales. El capítulo de Chi Phi en Cornell fue clausurado, y la universidad ha dicho que expulsó a algunos estudiantes y suspendió a otros. En un comunicado la semana pasada, la administración reaccionó con molestia ante la “falsa narrativa de que hubo consecuencias mínimas en este caso”.

Sin embargo, los estudiantes han exigido más rendición de cuentas y transparencia, y la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul ha dicho que Jane Doe fue “defraudada por personas e instituciones”, incluida la policía de Cornell y el fiscal de distrito local, Matthew Van Houten.

Hochul designó la semana pasada a la fiscal general del estado para que asumiera una investigación penal que Van Houten había reabierto días antes, y la gobernadora pidió una revisión independiente de la manera en que Cornell manejó el asunto.

Tras los acontecimientos de la semana, el presidente de Cornell Michael Kotlikoff difundió un video el sábado, en el que manifestó que el relato de Jane Doe “plantea cuestiones desgarradoras y preocupantes sobre la agresión sexual, la deshumanización y aspectos de la cultura de las fiestas, el consumo de alcohol y el uso de drogas”.

Kotlikoff reafirmó su apoyo a una revisión independiente de las acciones de la universidad y prometió mayor transparencia y un compromiso de “encontrar las respuestas que nuestra comunidad merece”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP