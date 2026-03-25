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Ecuador destaca el apoyo de EEUU en la lucha contra el crimen organizado y confirma visita de Noem

QUITO (AP) — Ecuador y Estados Unidos mantienen un estrecho intercambio de información para ejecutar ataques contra el crimen organizado en aguas internacionales del océano Pacífico y en territorio continental, mientras hay expectativa por la visita de Kristi Noem, delegada del gobierno de ese país para la iniciativa Escudo de las Américas.

ARCHIVO - La entonces secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla acompañada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante su visita a la base aérea Ulpiano Páez, el 6 de noviembre de 2025, en Salinas, Ecuador. (AP Foto/Alex Brandon, Pool, Archivo)
ARCHIVO - La entonces secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla acompañada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante su visita a la base aérea Ulpiano Páez, el 6 de noviembre de 2025, en Salinas, Ecuador. (AP Foto/Alex Brandon, Pool, Archivo) AP

“Estamos trabajando de la mano con Estados Unidos. Hay equipos de ellos que están siendo utilizados para ubicar objetivos" criminales tanto en suelo ecuatoriano como en el Pacífico, donde “más de seis embarcaciones, que iban con droga, han sido destruidas”, afirmó el miércoles el ministro del Interior, John Reimberg, sin dar más detalles.

Reimberg convocó a los ecuatorianos a que “no se metan en embarcaciones de narcotráfico, (porque) van a ser atacados, tocan aguas internacionales y van a ser atacados” y comentó que ha habido detenidos en el mar tras “operaciones conjuntas con el servicio de guardacostas de Estados Unidos”.

Militares de Ecuador, con información proporcionada por Estados Unidos, también han ejecutado bombardeos, especialmente en la Amazonia, para destruir instalaciones que de acuerdo con las autoridades correspondían a grupos criminales.

Como evidencia de la estrecha colaboración entre los dos países recientemente se anunció la apertura de una oficina del Bureau de Investigaciones Federales (FBI) en Quito, con la que están colaborado alrededor de medio centenar de policías ecuatorianos.

Reimberg también destacó los acuerdos que permiten a Ecuador tener un acceso directo a información para ubicar objetivos y hacer ataques en el interior del país.

Otro elemento de los vínculos binacionales fue la invitación del presidente Donald Trump al mandatario ecuatoriano Daniel Noboa hace casi tres semanas para formar parte, junto a 12 mandatarios de la región, de una iniciativa multinacional contra el narcotráfico y el crimen organizado denominada Escudo de las Américas.

En ese marco, Reimberg precisó que “vamos a pasar a una ofensiva militar en conjunto para atacar las estructuras económicas y militares".

Al ser consultado por la visita de Noem, delegada especial de Trump para esa iniciativa multinacional, aseguró que “ella va a estar con nosotros" para definir “los temas de la ofensiva que estamos manteniendo y las cosas adicionales que requerimos para destruir a estas estructuras" criminales. No ofreció detalles de la visita, que tampoco fue confirmada por la embajada de Estados Unidos.

Esta sería la tercera ocasión en que Noem visita Ecuador en menos de un año. En ambas ocasiones anteriores uno de los objetivos centrales era la lucha contra el crimen organizado.

FUENTE: AP

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