Ecuador confirma dos últimos amistosos antes del Mundial contra Arabia Saudí y Guatemala

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ARCHIVO - El delantero ecuatoriano Enner Valencia (13) durante un partido amistoso contra Estados Unidos, el viernes 10 de octubre de 2025, en Austin, Texas. (AP Foto/Eric Gay) AP

Los dos encuentros se disputarán en Estados Unidos, donde la Tri disputará la primera fase de su quinto mundial.

El primer fogueo será contra Arabia Saudí el 30 de mayo en Harrison, Nueva Jersey. Enfrentará a Guatemala, en Columbus, el 7 de junio. Justamente, esa ciudad en el estado de Ohio será la sede de la base de entrenamientos de Ecuador durante el Mundial.

Ecuador jugará ante Arabia Saudí por segunda vez. Lo hicieron previamente en 2022, con un empate sin goles en España. Han vencido cinco veces a Guatemala, con tres empates y una derrota.

En su última rueda de prensa, el argentino Sebastián Beccacece, técnico de los ecuatorianos, aseguró que en los partidos amistosos “mostramos protagonismo y que podemos competir con grandes potencias” y añadió que "la idea es, prepararnos de la mejor manera”.

En otros dos partidos amistosos, jugados a finales de marzo, la Tri enfrentó al campeón africano Marruecos y Holanda, con los cuales firmó sendos empates 1-1.

La afición local sigue inconforme por la crónica falta de gol. Ecuador apenas ha logrado dos triunfos en los últimos 11 partidos oficiales y amistosos.

En la primera fase del Mundial, Ecuador integra el Grupo E, junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP