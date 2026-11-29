Las juntas electorales abrieron a las 07:00 (1200 GMT) y permanecerán habilitadas hasta las 17:00 (2200 GMT), cuando comenzará el escrutinio.

“Garantizamos que la voluntad de los electores será respetada”, aseguró el presidente del organismo electoral, José Cabrera, en la inauguración de la jornada y llamó a resolver las diferencias de una sociedad plural “a través de los mecanismos democráticos”.

“A través de la participación, del respeto a las reglas y de la confianza en los procedimientos democráticos fortalecemos nuestras instituciones y nuestra convivencia”, dijo la autoridad electoral.

En los comicios considerados como una prueba del respaldo político al gobierno del presidente Daniel Noboa, serán elegidos 222 alcaldes, 23 prefectos y siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo que nombra a las autoridades de control.

El fuerte temporal asociado con el Fenómeno de El Niño también marca el proceso electoral en el país andino.

El CNE anunció la víspera la reubicación de 34 recintos electorales en seis de las 24 provincias para garantizar el derecho al voto.

Las inundaciones y desbordamientos de ríos han dejado hasta el momento 34 fallecidos y más de 100.000 afectados. También han causado daños en viviendas, vías y establecimientos educativos, especialmente en la costa y las turísticas islas Galápagos.

Las autoridades declararon la alerta roja desde finales de agosto.

Más de 90.000 integrantes de la fuerza pública resguardarán el proceso, en el que también participan 163 observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y el Parlamento Andino, entre otros.

FUENTE: AP