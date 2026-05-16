Economía de EEUU: La inflación más alta no frena a consumidores e inversores

Un hombre llena el tanque de combustible de su vehículo en una gasolinera de Morton Grove, Illinois, el jueves 14 de mayo de 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

A continuación, un vistazo a los datos y las noticias económicas destacadas que ocurrieron durante la última semana y lo que potencialmente significan para usted.

Los precios al consumidor en Estados Unidos volvieron a subir con fuerza el mes pasado, mientras la guerra de 10 semanas con Irán empujaba al alza los precios de la energía.

El índice de precios al consumidor del Departamento de Trabajo aumentó 3,8% desde abril de 2025, según datos publicados el martes. En términos mensuales, los precios de abril subieron 0,6% respecto de marzo, ya que los precios de la gasolina aumentaron 5,4% durante el mes; el incremento mensual fue menor que el alza de 0,9% registrada de febrero a marzo.

Las cifras del Departamento de Trabajo mostraron que los precios de la gasolina han subido más de 28% en comparación con hace un año. La asociación automovilística AAA indica que el galón de gasolina les cuesta en promedio a los automovilistas más de 4,50 dólares (1,18 dólares por litro), alrededor de 44% más de lo que costaba el año pasado en esta misma época.

La inflación mayorista en Estados Unidos se disparó el mes pasado. Los precios al productor subieron 6% respecto de un año antes, el mayor aumento desde diciembre de 2022, mientras la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán elevaba los precios de la energía y presionaba a las empresas a trasladar mayores costos a los consumidores.

El Departamento de Trabajo informó el miércoles que su índice de precios al productor —que mide la inflación antes de que llegue a los consumidores— se disparó 1,4% en abril, el mayor aumento mensual desde marzo de 2022.

Los precios de la energía subieron 7,8% de marzo a abril y 22,7% respecto a hace un año. La gasolina se disparó 15,6% respecto de marzo y el diésel, el combustible predominante utilizado en el transporte de mercancías, saltó 12,6%.

Al excluir los volátiles costos de alimentos y energía, los llamados precios subyacentes al productor aumentaron 1% respecto de marzo y 5,2% respecto a abril de 2025.

Todas las cifras fueron mucho más altas de lo que habían pronosticado los economistas.

Aumentan solicitudes de subsidio por desempleo

La cantidad de estadounidenses que solicitaron ayuda por desempleo aumentó la semana pasada, pero se mantiene en niveles históricamente bajos pese a la incertidumbre económica causada por la guerra en Irán.

Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos para la semana que terminó el 9 de mayo aumentaron en 12.000 hasta un total de 211.000, informó el Departamento de Trabajo el jueves. Eso es ligeramente más que las 207.000 nuevas solicitudes que habían previsto los analistas encuestados por la firma de datos FactSet.

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo se consideran un indicador indirecto de los despidos en Estados Unidos y se acercan a un indicador casi en tiempo real de la salud del mercado laboral.

Pese a que hay relativamente pocos despidos, el mercado laboral parece estar atascado en lo que los economistas llaman un estado de “pocas contrataciones, pocos despidos”. Eso ha mantenido baja la tasa de desempleo, en 4,3%, pero muchos de los que están sin trabajo tienen dificultades para encontrar un nuevo empleo.

Se desacelera crecimiento de ventas minoristas en abril

Los compradores redujeron el gasto en abril, ya que los mayores precios de la gasolina impulsados por la guerra con Irán significaron menos dinero disponible para algunos artículos no esenciales, como ropa y muebles.

Las ventas minoristas subieron un respetable 0,5% en abril, pero fue un ritmo más lento que el crecimiento de 1,6% observado en marzo, según datos del Departamento de Comercio publicados el jueves. Marzo marcó el mayor aumento mensual del gasto minorista en más de tres años, en gran medida porque los precios de la gasolina subieron con tanta rapidez.

Al excluir la gasolina, las ventas minoristas en abril aumentaron 0,3%. Eso es menos de la mitad del ritmo de 0,7% del mes anterior, excluidas las ventas en gasolineras.

Venta de viviendas en EEUU se mantuvieron sin cambios el mes pasado

Las ventas de viviendas previamente ocupadas en Estados Unidos se mantuvieron esencialmente sin cambios en abril, otro resultado apagado para el mercado inmobiliario durante lo que tradicionalmente es su época más activa del año.

Las ventas de viviendas existentes subieron apenas 0,2% el mes pasado respecto de marzo, hasta una tasa anual ajustada estacionalmente de 4,02 millones de unidades, informó el lunes la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Las ventas no variaron en comparación con abril del año pasado.

La cifra más reciente quedó por debajo del ritmo de aproximadamente 4,12 millones que los economistas esperaban, según FactSet.

Las ventas han estado rondando un ritmo anual cercano a 4 millones desde 2023, muy por debajo de la norma histórica, que está más cerca de 5,2 millones.

Baja tasa promedio de hipotecas a largo plazo

La tasa promedio de las hipotecas a largo plazo en Estados Unidos bajó ligeramente esta semana, su primera caída tras haber subido durante las dos semanas anteriores.

La tasa de referencia de la hipoteca fija a 30 años bajó de 6,37% la semana pasada a 6,36%, informó el jueves Freddie Mac, comprador de hipotecas. Hace un año, la tasa promediaba 6,81%.

Los costos del crédito hipotecario a tasa fija a 15 años, popular entre los propietarios que refinancian sus préstamos hipotecarios, también cedieron esta semana. Esa tasa promedio bajó de 5,72% la semana pasada a 5,71%. Hace un año, estaba en 5,92%, indicó Freddie Mac.

Las bolsas caen en todo el mundo por preocupaciones sobre la inflación

El mercado bursátil de Estados Unidos cayó el viernes y se sumó a una baja mundial de las bolsas, mientras los mayores precios del petróleo provocaban inquietud en el mercado de bonos. Las acciones que habían quedado atrapadas en la euforia en torno a la tecnología de inteligencia artificial y que subieron con fuerza durante la mayor parte de la semana encabezaron la caída el viernes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP