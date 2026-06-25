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Bajan solicitudes de ayuda por desempleo en EEUU pese a vientos económicos en contra

WASHINGTON (AP) — Menos estadounidenses solicitaron ayuda por desempleo la semana pasada, ya que los despidos se mantienen bajos pese a los vientos en contra de la economía que están generando incertidumbre para las empresas.

Las solicitudes de prestaciones por desempleo en la semana que terminó el 20 de junio bajaron en 12.000, hasta 215.000, informó el Departamento de Trabajo el jueves. La cifra es inferior a las 225.000 nuevas solicitudes previstas por los analistas encuestados por la firma de datos FactSet.

Las solicitudes semanales de prestaciones por desempleo se consideran representativas de los despidos y se acercan a un indicador en tiempo real de la salud del mercado laboral.

El promedio móvil de cuatro semanas de las solicitudes de subsidio por desempleo, que suaviza parte de la volatilidad semanal, subió en 750, hasta 224.250.

El número total de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo la semana anterior, que terminó el 13 de junio, aumentó en 21.000, hasta 1,82 millones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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