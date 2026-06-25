Congreso de EEUU recibe en Washington a líder parlamentario de Taiwán y reafirma su apoyo a la isla

Han Kuo-yu, presidente del Yuan Legislativo de Taiwán, interviene durante una recepción organizada por la Oficina del Representante Económico y Cultural de Taipei (TECRO, por sus siglas en inglés), en el Capitolio, en Washington, el 24 de junio de 2026. (AP Foto/Cliff Owen) AP

Más de 30 representantes de la Cámara, tanto demócratas como republicanos, acudieron a la recepción en el edificio Longworth para mostrar su respaldo, entre ellos la expresidenta de la institución, la demócrata Nancy Pelosi de California; Michael McCaul, republicano de Texas y expresidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, y Ted Lieu, demócrata de California que se desempeña como vicepresidente del Caucus Demócrata de la Cámara.

“Me encanta Taiwán”, afirmó McCaul al darle la bienvenida a Han. “Para mí es muy importante decir que Estados Unidos lo apoya".

“El apoyo a Taiwán es bipartidista y bicameral — ambas cámaras, ambos partidos”, apuntó Pelosi. “Se trata de la paz. También se trata del comercio, en el sentido de garantizar que los barcos puedan viajar hasta aquí”.

Han, que encabeza una delegación parlamentaria de ocho personas, llegó a la capital estadounidense el martes por la noche tras una parada en Phoenix, Arizona, donde el fabricante de chips Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. está construyendo nuevas plantas y produciendo chips avanzados cruciales para impulsar el auge de la inteligencia artificial. TSMC es el ejemplo de la importancia de Taiwán para la economía de Estados Unidos.

La delegación se reunió antes el miércoles con siete senadores demócratas, incluyendo la de Nueva Hampshire Jeanne Shaheen, la demócrata de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. No estaba claro si senadores republicanos también se reunieron con los legisladores taiwaneses.

Los demócratas instaron al gobierno de Trump a seguir adelante con las ventas de armas a Taiwán sin más demoras. “Seguimos comprometidos a mantener relaciones estrechas y amistosas con Taiwán, proporcionar a Taiwán armas para su autodefensa y respaldar la disuasión frente a la creciente coerción de la República Popular China”, indicaron en un comunicado.

Taiwán, que Beijing reclama como parte de su territorio y promete tomar por la fuerza si fuese necesario, es un asunto sumamente espinoso en las relaciones entre Estados Unidos y China. Washington está obligado por una ley interna a proporcionar a la isla equipos suficientes para repeler cualquier invasión desde el continente. Tras su viaje a la capital china en mayo, Trump dijo que revisaría el paquete de 14.000 millones de dólares, al que Beijing se opone enérgicamente. Trump también ha sugerido que el paquete de ventas de armas podría servir como moneda de cambio. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho que la política estadounidense con respecto a la isla no ha cambiado.

Varios legisladores estadounidenses expresaron el miércoles su apoyo al paquete de venta de armas.

“Estoy aquí hoy... para afirmar en los términos más contundentes que Taiwán no es una moneda de cambio. Es una isla de libertad. Y debemos hacer todo lo que podamos para preservarla”, afirmó el representante demócrata de Texas Lloyd Doggett. “Creo que debemos poner a disposición, lo más rápido posible, todas las armas que Taiwán necesita para su defensa, en cuanto sea posible”.

Lieu criticó al gobierno de Trump por frenar el paquete de 14.000 millones de dólares. “Insto al gobierno a revertir eso y a permitir que su venta de armas siga adelante”, expresó.

Han, miembro del partido de la oposición taiwanesa KMT, elogió en su discurso a Estados Unidos por sus logros en los últimos 250 años y dijo que la isla, igual que el país, valora la libertad y la democracia, y que ambas partes asumen la responsabilidad de salvaguardar el sistema democrático y de mantener la estabilidad regional y la paz.

Han destacó el sólido comercio entre Taipéi y Washington. La isla, con 23 millones de habitantes, ha superado a Alemania como el cuarto mayor socio comercial de Estados Unidos, impulsado en gran medida por la demanda de chips avanzados y de otros equipos tecnológicos.

Han también instó a Estados Unidos a ayudar a Taiwán a ganar más espacio internacional. Ningún país puede mantener relaciones diplomáticas con Beijing y Taipéi al mismo tiempo debido a la reivindicación territorial de China sobre la isla. Solo 12 gobiernos, entre los que está el Vaticano, reconocen la condición estatal de Taiwán. Beijing también ha impedido el ingreso de Taiwán a muchas organizaciones internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud.

“En el escenario internacional, Taiwán se siente muy solo”, manifestó Han. “Estoy aquí pidiendo a los buenos amigos de Taiwán en el Congreso... que nos ayuden a participar en actividades globales”.

Está previsto que Han se marche el viernes en el vuelo inaugural sin escalas de la aerolínea taiwanesa EVA Air entre el Aeropuerto Internacional Washington Dulles y el de Taoyuan, en Taiwán, lo que también se ha presentado como prueba del fortalecimiento de los lazos entre las dos partes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP