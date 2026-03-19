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Duren impulsa a Pistons ante Wizards por 117-95 en su primer juego sin Cunningham

WASHINGTON (AP) — Jalen Duren anotó 24 puntos y capturó 11 rebotes, y Detroit nunca estuvo en desventaja en una victoria por 117-95 sobre los Wizards de Washington la noche del jueves, el primer partido de los Pistons desde que se determinó que el escolta All-Star Cade Cunningham estaría fuera al menos dos semanas por un colapso del pulmón izquierdo.

El alero de los Pistons de Detroit, Paul Reed (7), y el alero de los Wizards de Washington, Tristan Vukcevic (00), luchan por el balón durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el jueves 19 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Nick Wass)
El alero de los Pistons de Detroit, Paul Reed (7), y el alero de los Wizards de Washington, Tristan Vukcevic (00), luchan por el balón durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el jueves 19 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Nick Wass) AP

Duren consiguió su 37º doble-doble en apenas 25 minutos, dos noches después de anotar un máximo de su carrera de 36 puntos para Detroit, líder de la Conferencia Este, en su triunfo 130-117 sobre Washington.

Paul Reed sumó 17 puntos, mientras que Duncan Robinson, Caris LeVert y Kevin Huerter aportaron 14 cada uno para los Pistons.

Detroit superó a Washington en rebotes 55-33 y dominó 66-26 en puntos en la pintura.

Tristan Vukcevic anotó 21 para los Wizards, que sufrieron su 14.ª derrota consecutiva, igualando su peor racha de la temporada. Con el segundo peor récord de la NBA, 16-53, Washington está a dos partidos de igualar una caída récord de la franquicia de 16 derrotas, registrada más recientemente en marzo de 2024.

Los Pistons superaron a los Wizards 35-14 en el primer cuarto y ampliaron esa ventaja a 25 puntos al inicio del segundo.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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