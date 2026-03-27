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Durant anota 25 puntos y Rockets reaccionan en 4to periodo para vencer 119-109 a Grizzlies

MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — Kevin Durant anotó 25 puntos y lideró una remontada en el cuarto periodo, para que los Rockets de Houston doblegaran el viernes 119-109 a los Grizzlies de Memphis.

Kevin Durant, alero de los Rockets de Houston, conduce el balón en el encuentro ante los Grizzlies de Memphis, el viernes 27 de marzo de 2026 (AP Foto/Brandon Dill)
Kevin Durant, alero de los Rockets de Houston, conduce el balón en el encuentro ante los Grizzlies de Memphis, el viernes 27 de marzo de 2026 (AP Foto/Brandon Dill) AP

Jabari Smith Jr. sumó 21 puntos y 16 rebotes, en tanto que Amen Thompson aportó 18 unidades por Houston, que puso fin a una racha de dos derrotas. Durant también repartió 10 asistencias.

Olivier-Maxence Prosper encabezó a los Grizzlies con un récord personal de 31 puntos y capturó siete rebotes. GG Jackson y Javon Small añadieron 14 tantos cada uno. Sin embargo, Memphis sufrió su quinta derrota consecutiva y la 13ª en sus últimos 14 partidos.

Los Grizzlies perdían 96-93 cerca de la marca de los 7 minutos del cuarto periodo cuando Durant regresó y logró un triple. Eso puso en marcha una racha de 14-3 a lo largo de la parte media del periodo que amplió la ventaja de los Rockets a 110-96.

Los Rockets, que ocupan el sexto lugar en la Conferencia Oeste, están más cerca de Minnesota, que es quinto, de lo que están de la zona de play-in. Con el triunfo, Houston se colocó a un juego de los Timberwolves, que no jugaron, y con cuatro juegos de ventaja sobre Phoenix por el séptimo puesto.

FUENTE: AP

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