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Durán y Contreras impulsan 3 carreras cada uno y Medias Rojas vencen a Reales 7-1

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Jarren Durán conectó un jonrón, pegó un doble e impulsó tres carreras, Willson Contreras añadió dos hits y tres producidas, y los Medias Rojas de Boston doblegaron el martes 7-1 a los Reales de Kansas City.

Isiah Kiner-Falefa (izquierda) y el mexicano Jarren Durán, de los Medias Rojas de Boston, festejan la victoria sobre los Reales de Kansas City, el martes 19 de mayo de 2026 (AP Foto/Charlie Riedel)
Isiah Kiner-Falefa (izquierda) y el mexicano Jarren Durán, de los Medias Rojas de Boston, festejan la victoria sobre los Reales de Kansas City, el martes 19 de mayo de 2026 (AP Foto/Charlie Riedel) AP

El mexicano Durán se fue de 3-2 con dos bases por bolas e Isiah Kiner-Falefa terminó de 3-3 con una base por bolas. Ceddanne Rafaela y el venezolano Wilyer Abreu aportaron dos hits cada uno.

El sencillo de Caleb Durbin remolcó al venezolano Carlos Narváez para darle a Boston una ventaja de 2-1 en la segunda entrada.

Garrett Whitlock (3-1) resolvió el octavo inning en tres hombres. El abridor venezolano Ranger Suárez permitió una carrera y cuatro hits, y otorgó tres bases por bolas en 4 1/3 entradas.

Bailey Falter (0-1) permitió dos carreras y cuatro hits, dio tres bases por bolas y ponchó a dos en dos entradas.

El venezolano Contreras pegó un sencillo para impulsar a Durán en la primera entrada.

Durán conectó un jonrón de tres carreras y Contreras pegó un sencillo para impulsar a Rafaela y cerrar la cuenta en la novena. _____

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