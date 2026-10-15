americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Dueño de almacén entre los muertos tras caer avioneta en Wisconsin

Un destacado propietario de un almacén murió junto con otras cinco personas cuando la avioneta de su propiedad se estrelló en Wisconsin después de que se acumulara hielo en las alas durante una tormenta eléctrica.

El presidente de la Comisión del Aeropuerto de Menomonie, Daniel Johnson, manifestó en una reunión pública la noche del miércoles que el piloto Ron Riek murió en el accidente. Las autoridades aún no han dado a conocer los nombres de las otras cinco personas fallecidas.

“Era un buen hombre. Un piloto con muchísima experiencia, y esto fue sencillamente una tragedia”, expresó Johnson expresó sobre el amigo al que conocía desde hacía décadas.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte encabeza la investigación. Sus expertos examinarán el historial de accidentes relacionados con la formación de hielo en avionetas Piper PA-46 Malibu como la que era propiedad de Riek. La agencia realizó un estudio de seguridad sobre siete accidentes de Piper entre 1989 y 1991.

Johnson señaló que “la aeronave tiene reputación de no comportarse bien en tormentas eléctricas”.

Este último accidente está golpeando con fuerza a la comunidad aeronáutica de los alrededores de Menomonie porque apenas el año pasado cuatro personas murieron en otro accidente aéreo. Después, Riek ayudó a organizar una recaudación de fondos para reunir dinero para los tres hijos pequeños de una pareja que murió.

“Son dos accidentes mortales en 18 meses", declaró Johnson. "Hemos perdido a muchos amigos. Esto deja un vacío en la comunidad aeronáutica”.

Según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, el piloto del accidente de esta semana le informó a un controlador de tráfico aéreo sobre la formación de hielo en las alas de la avioneta mientras volaba a 7.315 metros (24.000 pies) y solicitó permiso para descender. El hielo es un peligro importante para la aviación, porque incluso una capa delgada de hielo puede dificultar que un avión se mantenga en el aire.

El control de tráfico aéreo autorizó el descenso, y la aeronave inició un giro descendente hacia la derecha cuya tasa aumentó bruscamente hasta que se perdieron las comunicaciones y el seguimiento de datos poco antes de las 10 de la noche del martes. La avioneta monomotor de seis asientos viajaba de Kenosha a Menomonie cuando se estrelló en una zona boscosa cerca del Parque Estatal Mirror Lake, no lejos del popular destino turístico de Wisconsin Dells. Nadie en tierra resultó herido.

Wisconsin Dells se promociona como la “Capital Mundial de los Parques Acuáticos” debido a su alta concentración de parques acuáticos. La zona atrajo a más de 5 millones de visitantes en 2025, según funcionarios estatales de turismo.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un consumidor sale de una tienda en Arlington Heights, Illinois, el 30 de septiembre del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)

Empeora la inflación en EEUU poco antes de las elecciones

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asiste a una reunión con el presidente Donald Trump sobre la coalición multinacional de política y seguridad “Escudo de las Américas” al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026, en la sede de la ONU. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

EEUU multa a Bank of America con $1.200 millones por violar leyes antilavado y sanciones

La representante demócrata Ilhan Omar en el Congreso en Washington, el 13 de enero del 2026. (AP foto/J. Scott Applewhite)

Agentes federales registran casa de representante Ilhan Omar, dicen fuentes de AP

Esta imagen difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos e incluida en documentos judiciales, muestra lingotes de oro y dinero en efectivo incautados de la residencia de David J. Rush durante un allanamiento el 19 de mayo de 2026, en Ashburn, Virginia. (AP Foto/Departamento de Justicia vía AP)

Exfuncionario de la CIA acusado de robar 40 millones en lingotes de oro se declara culpable

Destacados del día

Deportan a Cuba al balsero rescatado en una diminuta balsa frente a Key Biscayne, Miami

Deportan a Cuba al balsero rescatado en una diminuta balsa frente a Key Biscayne, Miami

BRUTAL ATROPELLO EN MIAMI: conductor lanza por los aires a un peatón en Allapattah y huye del lugar

BRUTAL ATROPELLO EN MIAMI: conductor lanza por los aires a un peatón en Allapattah y huye del lugar

Arrestan a conductor cubano de Uber acusado de agredir sexualmente a una mujer de 63 años en Hialeah

Arrestan a conductor cubano de Uber acusado de agredir sexualmente a una mujer de 63 años en Hialeah

INVESTIGAN POSIBLE FRAUDE MIGRATORIO DE ILHAN OMAR: citan a familiares y revisan su fecha de nacimiento

INVESTIGAN POSIBLE FRAUDE MIGRATORIO DE ILHAN OMAR: citan a familiares y revisan su fecha de nacimiento

INFLACIÓN EN EEUU SUBE AL 3,7% EN SEPTIEMBRE: gasolina se dispara un 9,1% y presiona los precios

INFLACIÓN EN EEUU SUBE AL 3,7% EN SEPTIEMBRE: gasolina se dispara un 9,1% y presiona los precios

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter