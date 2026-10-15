Dueño de almacén entre los muertos tras caer avioneta en Wisconsin

El presidente de la Comisión del Aeropuerto de Menomonie, Daniel Johnson, manifestó en una reunión pública la noche del miércoles que el piloto Ron Riek murió en el accidente. Las autoridades aún no han dado a conocer los nombres de las otras cinco personas fallecidas.

“Era un buen hombre. Un piloto con muchísima experiencia, y esto fue sencillamente una tragedia”, expresó Johnson expresó sobre el amigo al que conocía desde hacía décadas.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte encabeza la investigación. Sus expertos examinarán el historial de accidentes relacionados con la formación de hielo en avionetas Piper PA-46 Malibu como la que era propiedad de Riek. La agencia realizó un estudio de seguridad sobre siete accidentes de Piper entre 1989 y 1991.

Este último accidente está golpeando con fuerza a la comunidad aeronáutica de los alrededores de Menomonie porque apenas el año pasado cuatro personas murieron en otro accidente aéreo. Después, Riek ayudó a organizar una recaudación de fondos para reunir dinero para los tres hijos pequeños de una pareja que murió.

“Son dos accidentes mortales en 18 meses", declaró Johnson. "Hemos perdido a muchos amigos. Esto deja un vacío en la comunidad aeronáutica”.

Según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, el piloto del accidente de esta semana le informó a un controlador de tráfico aéreo sobre la formación de hielo en las alas de la avioneta mientras volaba a 7.315 metros (24.000 pies) y solicitó permiso para descender. El hielo es un peligro importante para la aviación, porque incluso una capa delgada de hielo puede dificultar que un avión se mantenga en el aire.

El control de tráfico aéreo autorizó el descenso, y la aeronave inició un giro descendente hacia la derecha cuya tasa aumentó bruscamente hasta que se perdieron las comunicaciones y el seguimiento de datos poco antes de las 10 de la noche del martes. La avioneta monomotor de seis asientos viajaba de Kenosha a Menomonie cuando se estrelló en una zona boscosa cerca del Parque Estatal Mirror Lake, no lejos del popular destino turístico de Wisconsin Dells. Nadie en tierra resultó herido.

Wisconsin Dells se promociona como la “Capital Mundial de los Parques Acuáticos” debido a su alta concentración de parques acuáticos. La zona atrajo a más de 5 millones de visitantes en 2025, según funcionarios estatales de turismo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP