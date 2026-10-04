Dos muertos, decenas de heridos en tiroteo en fiesta en Georgia

Compartir en:









Policías del condado Dooly patrullaban una fiesta de barrio alrededor de la 1:25 de la mañana del domingo en Vienna cuando se efectuaron disparos, informó la Oficina de Investigaciones de Georgia en un comunicado.

Los agentes encontraron a dos personas muertas en el lugar y a varias otras heridas de bala, indicaron las autoridades. La policía no precisó cuántas de las 35 personas heridas habían sido alcanzadas por disparos ni ofreció detalles sobre qué lesiones presentaban y cuán graves eran. Las víctimas fueron trasladadas a varios hospitales para recibir tratamiento, señaló la agencia.

Se están realizando autopsias a las dos personas que murieron, indicó la agencia.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP