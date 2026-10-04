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Dos muertos, decenas de heridos en tiroteo en fiesta en Georgia

VIENNA, Georgia, EE.UU. (AP) — Dos personas murieron por disparos y más de 30 resultaron heridas en una fiesta de barrio la madrugada del domingo en Georgia, informaron autoridades estatales.

Policías del condado Dooly patrullaban una fiesta de barrio alrededor de la 1:25 de la mañana del domingo en Vienna cuando se efectuaron disparos, informó la Oficina de Investigaciones de Georgia en un comunicado.

Los agentes encontraron a dos personas muertas en el lugar y a varias otras heridas de bala, indicaron las autoridades. La policía no precisó cuántas de las 35 personas heridas habían sido alcanzadas por disparos ni ofreció detalles sobre qué lesiones presentaban y cuán graves eran. Las víctimas fueron trasladadas a varios hospitales para recibir tratamiento, señaló la agencia.

Se están realizando autopsias a las dos personas que murieron, indicó la agencia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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