Dos detenidos en Reino Unido por el incendio provocado en una sinagoga el fin de semana

Compartir en:









Policías patrullan en una zona acordonada cerca de la sinagoga Kenton United en Harrow, un suburbio de Londres, el domingo 19 de abril de 2026. (Jamie Lashmar/PA via AP) AP

El comisionado adjunto Matt Jukes, del Servicio de Policía Metropolitana de Londres, indicó el lunes que los agentes detuvieron durante la noche a dos jóvenes de 19 y 17 años en relación con el ataque a la Sinagoga Kenton United, en el distrito de Harrow. El departamento ha realizado 15 arrestos vinculados a seis ataques contra objetivos judíos y contra un medio de comunicación en lengua persa ocurridos en las últimas semanas, señaló en una entrevista con la BBC.

Jukes indicó que una “línea de investigación seria” es que Irán está contratando a delincuentes locales para llevar a cabo estos ataques en medio de las tensiones en Oriente Medio, incluida la guerra de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

“Hemos visto un patrón con otros actores de matones a sueldo, gente que acepta dinero que parece rápido y fácil”, comentó Jukes.

“Esto forma parte de la guerra híbrida moderna librada por intermediarios”, añadió.

En el incidente más reciente, alguien arrojó una botella que contenía un líquido inflamable el sábado por la noche por la ventana de la sinagoga de Harrow, lo que provocó daños por humo, indicó la policía.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP