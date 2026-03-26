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Dos británicos detenidos por presunto delito de odio antisemita quedan en libertad bajo fianza

LONDRES (AP) — La policía británica dijo el jueves que los dos hombres arrestados en la víspera relación con un ataque incendiario que destruyó cuatro ambulancias propiedad de una organización benéfica judía quedaron en libertad bajo fianza, mientras continúa la investigación del presunto delito de odio antisemita.

La Policía Metropolitana de Londres señaló en un comunicado que los dos ciudadanos británicos, de 45 y 47 años, fueron detenidos el miércoles como sospechosos de provocar un incendio con intención de poner en peligro la vida. Quedaron libres bajo estrictas condiciones de fianza y serán objeto de una estrecha vigilancia, agregó.

Las autoridades habían descrito el miércoles los arrestos como un importante avance en el caso, pero señalaron que en las imágenes del ataque grabadas por las cámaras de seguridad se veía a tres personas.

“Seguimos trabajando para tratar de identificar a todos los implicados en este espantoso ataque y el equipo de investigación está trabajando sin descanso para lograrlo”, dijo la comandante Helen Flanagan, jefa de la Policía Antiterrorista de Londres.

La policía investiga una reivindicación de autoría de un grupo con posibles vínculos con Irán, pero no ha declarado el incidente como un atentado terrorista.

El incendio, ocurrido a primera hora de la mañana del lunes en Golders Green, un barrio de Londres con una gran comunidad judía, destruyó cuatro ambulancias pertenecientes a la organización de voluntarios Hatzola Northwest, que brinda atención de emergencia a los residentes de la zona. Las botellas de oxígeno en los vehículos explotaron y rompieron ventanas en un bloque de apartamentos próximo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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