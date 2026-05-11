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Donovan Mitchell iguala récord de playoffs y Cavaliers vencen 112-103 a Pistons

CLEVELAND (AP) — Donovan Mitchell igualó un récord de los playoffs de la NBA con 39 puntos en la segunda mitad y los Cavaliers de Cleveland empataron su serie de segunda ronda contra los Pistons de Detroit con una victoria por 112-103 el lunes por la noche.

Cade Cunningham, izquierda, de los Pistons de Detroit, y Donovan Mitchell, derecha, de los Cavaliers de Cleveland, se estiran en la disputa del balón en la primera mitad del cuarto juego de la serie de segunda ronda de playoffs del baloncesto de la NBA, el lunes 11 de mao de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki)
Cade Cunningham, izquierda, de los Pistons de Detroit, y Donovan Mitchell, derecha, de los Cavaliers de Cleveland, se estiran en la disputa del balón en la primera mitad del cuarto juego de la serie de segunda ronda de playoffs del baloncesto de la NBA, el lunes 11 de mao de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Mitchell igualó la marca de Eric “Sleepy” Floyd con un tiro libre cuando restaban 27,6 segundos. Tuvo la oportunidad de romper el récord, establecido en 1987 contra los Lakers de Los Ángeles, pero falló su segundo tiro libre.

Terminó con 43 puntos, incluidos 15 durante la racha de 24-0 de Cleveland que se extendió desde los últimos 12 segundos de la primera mitad hasta los primeros seis minutos del tercer cuarto. Cleveland perdía 56-52 al descanso antes de tomar el control.

Los Cavs acertaron 10 de 12 tiros de campo y encestaron tres triples. También convirtieron cinco pérdidas de balón de los Pistons en nueve puntos.

La racha de 24-0 fue la más larga en un partido de playoffs de la NBA desde que Minnesota también anotó 24 puntos consecutivos en el sexto juego de su serie de semifinales de la Conferencia Oeste contra Denver en 2024. También fue el tramo más largo de Cleveland en un partido de postemporada desde que se registran estadísticas jugada por jugada en 1997-98. El récord anterior era de 19 en un duelo de semifinales del Este contra Boston.

James Harden logró su 40mo doble-doble en playoffs con 24 puntos y 11 asistencias. Evan Mobley aportó 17 unidades, cinco tapones y tres robos, mientras Cleveland se mantuvo invicto en casa en seis partidos de postemporada.

Caris LeVert consiguió un máximo de la temporada con 24 tantos para Detroit. Cade Cunningham anotó 19, la primera vez que se queda por debajo de 20 en 11 partidos de playoffs esta temporada, y Tobias Harris sumó 16.

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