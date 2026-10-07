"¿Dónde estoy?": Las primeras palabras de Pike tras sobrevivir a ejecución en Tennessee

El abogado de Christa Pike, Luke Ihnen, en una rueda de prensa tras una vista judicial el miércoles 7 de octubre de 2026 en Nashville, Tennessee, donde un juez concedió su solicitud para que el Departamento de Correccionales de Tennessee preserve todas las pruebas relacionadas con la ejecución fallida de Pike. (Foto AP/George Walker IV, Pool) AP

Pike, de 50 años, sobrevivió después de que los verdugos intentaron administrarle dos dosis letales de pentobarbital el 30 de septiembre. Fue condenada a muerte por la muerte a golpes y puñaladas de su compañera de clase Colleen Slemmer en 1995.

“Está enojada y confundida por todo en este momento... Está muy consciente de lo que le hicieron hasta cierto punto”, expresó su abogado Randy Spivey durante una conferencia de prensa.

“El lunes por la noche, entendíamos que Christa estaba en muerte cerebral y que el soporte vital se retiraría al día siguiente”, dijo Spivey. “Pero el martes, para sorpresa de todos... Christa se despertó y empezó a hablar”.

Spivey, que no estaba con Pike cuando se despertó, indicó que le dijeron que sus primeras palabras fueron: ”¿Dónde estoy?” y ”¿Quién eres?”.

El Death Penalty Information Center afirma que Pike es la única persona que ha sobrevivido después de recibir fármacos de inyección letal durante una ejecución.

Sus abogados dijeron que aún no puede mover los brazos ni tragar, que su pronóstico sigue siendo incierto y que le queda un largo camino de recuperación. Sus brazos quedaron quemados y ampollados por el intento de ejecución y está esposada a la cama del hospital, según dijeron.

La ejecución fallida ha renovado el escrutinio sobre cómo los estados aplican la pena de muerte, en particular el uso de la inyección letal. Texas estaba a punto de llevar a cabo el miércoles la primera ejecución en Estados Unidos desde que Tennessee intentó ejecutar a Pike.

Sus abogados quieren que se preserve la evidencia

En una audiencia el miércoles en Nashville, los abogados de Pike pidieron al tribunal que ordenara al Departamento de Correccionales de Tennessee conservar pruebas del caso y proporcionar más información sobre qué salió mal. Una jueza ordenó al estado preservar “cualquier cosa que estuviera en la sala propiamente dicha”.

“Parte del problema al que nos enfrentamos es que hasta ayer nuestra clienta estaba inconsciente, incapaz de comunicarse con sus abogados, incapaz de comunicarse con los proveedores médicos y, sin su consentimiento”, le dijo al tribunal Luke Ihnen, defensor público federal; no se puede presentar una nueva demanda.

Los abogados de Pike querían una orden judicial para exigir al sistema penitenciario preservar información del intento de ejecución, incluidos los números de lote de los fármacos, agujas, registros de ejecución y otros datos.

La jueza del Tribunal de Cancillería, I’Ashea Myles, indicó que su orden para conservar las pruebas sería amplia, al señalar que el estado debería mantener grabaciones, relatos de testigos y correos electrónicos, junto con los fármacos, jeringas, líneas intravenosas y otros artículos médicos.

La oficina del fiscal general de Tennessee sostuvo que una orden judicial era innecesaria. John W. Ayers, fiscal general adjunto, afirmó que las pruebas de la cámara de ejecución ya habían sido recolectadas y registradas.

El gobernador republicano Bill Lee calificó lo ocurrido como “profundamente perturbador” y ordenó una “revisión integral, por un tercero, para determinar exactamente qué ocurrió”. El gobernador pospuso la única otra ejecución del estado programada para este año.

El jefe del sistema penitenciario estatal renunció tras la ejecución fallida.

La recuperación de Pike es incierta

Expertos médicos y en inyección letal se han centrado en la posibilidad de que un problema con la vía intravenosa hiciera que el fármaco se acumulara en su tejido en lugar de entrar en el torrente sanguíneo. Los abogados de Pike escribieron en su presentación ante el tribunal que “aparentemente en ningún momento ningún miembro del equipo de ejecución se dio cuenta de que las vías intravenosas no estaban colocadas correctamente o de que las venas se habían reventado”.

La ejecución comenzó alrededor de las 19:30 del 30 de septiembre, cuando se le dio a Pike la oportunidad de hacer una declaración final. Unos cinco minutos después, Pike levantó la cabeza y dijo que le dolía el brazo. En algún momento pareció perder el conocimiento, pero se la podía oír respirar de manera audible hasta que los medios fueron escoltados fuera de la sala de testigos a las 20:53. Una ambulancia llegó a la prisión a las 21:14 para trasladar a Pike a un hospital.

El doctor Joel Zivot, profesor de anestesiología y cirugía en Atlanta que asesoró como experto al equipo legal de Pike, dijo que podrían pasar semanas o meses antes de que alguien sepa con exactitud cómo podría ser su recuperación y si podría restablecerse su competencia para que el estado pueda intentar ejecutarla de nuevo.

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Contribuyeron Ed White en Detroit y John Seewer en Toledo, Ohio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP