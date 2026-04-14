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Doncic y Reaves siguen fuera por tiempo indefinido mientras Lakers se alistan para playoffs

EL SEGUNDO, California, EE.UU. (AP) — Luka Doncic y Austin Reaves no se recuperarán de sus lesiones a tiempo para comenzar la serie de primera ronda de playoffs de los Lakers contra los Rockets de Houston, lo que deja a Los Ángeles sin sus dos máximos anotadores.

JJ Redick, a la izquierda, entrenador principal de los Lakers de Los Ángeles, habla con el alero estadounidense LeBron James (23) durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra el Heat de Miami, el jueves 19 de marzo de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky)
JJ Redick, a la izquierda, entrenador principal de los Lakers de Los Ángeles, habla con el alero estadounidense LeBron James (23) durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra el Heat de Miami, el jueves 19 de marzo de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky) AP

“Están fuera por tiempo indefinido. No voy a tener información actualizada para ustedes esta semana”, dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick después de la práctica del martes en el complejo de entrenamiento del equipo.

Doncic sufrió un tirón de isquiotibiales y Reaves una distensión en un oblicuo el 2 de abril, durante la derrota de los Lakers ante el Thunder en Oklahoma City, y ninguno de los dos volvió durante la temporada regular. Los Lakers reciben a los Rockets en el primer partido el sábado por la noche.

Una persona con conocimiento de la decisión contó a The Associated Press que Doncic regresará a Los Ángeles el viernes, después de viajar a España la semana pasada para recibir tratamiento en el tendón de la corva. La fuente habló bajo condición de anonimato porque Doncic y los Lakers no han revelando detalles sobre la recuperación del campeón anotador de la NBA.

Reaves está en Los Ángeles y lanzó tiros libres con varios compañeros después de que terminó la práctica del martes. Parece que la gravedad reportada de su distensión en el oblicuo lo mantendrá fuera durante toda la serie de primera ronda, aunque los Lakers no han establecido ningún plazo para la recuperación de ninguno de los dos jugadores, a partir de lesiones que con frecuencia requieren un mes completo o más para sanar.

Cuando estuvieron sanos esta temporada, Doncic y Reaves se combinaron para promediar 56,8 puntos, 13,8 asistencias y 12,4 rebotes por partido, y sus ausencias suponen un enorme lastre para las esperanzas de Los Ángeles, de avanzar en los playoffs. Aun así, los Lakers terminaron 3-2 sin sus estrellas y consiguieron la ventaja de locales en la primera ronda, después de que LeBron James retomó su papel como el eje de la ofensiva.

Los Ángeles también utilizó a Luke Kennard como manejador del balón e iniciador, y el escolta Marcus Smart está de vuelta tras perderse casi tres semanas por una lesión en el tobillo derecho. Tiene ganas de desempeñar un papel para contrarrestar la presión defensiva de los Rockets.

“Son agresivos, y vamos a intentar usar eso en su contra. Hemos incorporado algunas cosas, algunos jugadores distintos que van a subir el balón. Van a salir disparando, y nosotros también tenemos que salir disparando”, comentó Smart.

El pívot suplente Jaxson Hayes también está listo para regresar después de perderse los últimos cuatro partidos de la temporada regular para descansar una lesión en el pie izquierdo.

“Iba a jugar pasara lo que pasara. Si me dolía, iba a jugar”, señaló Hayes.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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