americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Doncic anota 43 y Lakers vencen 137-130 a Pacers con Caitlin Clark tomando fotos

INDANAPOLIS (AP) — Luka Doncic anotó 43 puntos la noche del miércoles para liderar a los Lakers de Los Ángeles a una victoria por 137-130 sobre los Pacers de Indiana.

El base de los Lakers de Los Ángeles, el esloveno Luka Doncic (77), hace un gesto tras anotar un triple contra los Pacers de Indiana durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Indianápolis, el miércoles 25 de marzo de 2026. (Foto AP/Michael Conroy)
El base de los Lakers de Los Ángeles, el esloveno Luka Doncic (77), hace un gesto tras anotar un triple contra los Pacers de Indiana durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Indianápolis, el miércoles 25 de marzo de 2026. (Foto AP/Michael Conroy) AP

Con la estrella de las Fever de Indiana, Caitlin Clark, tomando fotos junto a la cancha como fotógrafa acreditada, Doncic encestó 15 de 30 tiros y convirtió 9 de 10 tiros libres. Austin Reaves anotó 25 puntos, LeBron James sumó 23 y Jaxson Hayes aportó 21 puntos y 10 rebotes para Los Ángeles.

Los Lakers han ganado 10 de 11, con Doncic anotando al menos 30 puntos en cada uno. Los Ángeles, que marcha tercero en la Conferencia Oeste, perdió la noche del lunes en Detroit, lo que puso fin a una racha de nueve victorias consecutivas.

Pascal Siakam anotó 20 puntos y Jay Huff agregó 18 para los Pacers. T.J. McConnell ingresó desde la banca para anotar 17 y Andrew Nembhard registró un récord personal de 19 asistencias, además de 14 puntos.

Los Lakers jugaron sin Deandre Ayton (espasmos en la espalda). Rui Hachimura (molestias en la pantorrilla derecha) y Marcus Smart (contusión en el tobillo derecho) se perdieron cada uno su segundo partido consecutivo.

Tyrese Haliburton regresó a la banca de los Pacers por primera vez en un mes desde que le diagnosticaron herpes zóster.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

Destacados del día

Un Castro emerge como posible sucesor de Díaz-Canel en medio de presión de EE.UU.

Un Castro emerge como posible sucesor de Díaz-Canel en medio de presión de EE.UU.

EE.UU. incrementa exportaciones de combustible al sector privado cubano en plena crisis energética

EE.UU. incrementa exportaciones de combustible al sector privado cubano en plena crisis energética

VIDEO: Camionero cubano pierde su licencia por no hablar inglés: crece control en carreteras

VIDEO: Camionero cubano pierde su licencia por no hablar inglés: crece control en carreteras

ICE arresta a cubano con historial de delitos sexuales contra menores tras salir de prisión en New Jersey

ICE arresta a cubano con historial de delitos sexuales contra menores tras salir de prisión en New Jersey

Exilio cubano exige más presión de EEUU en masivo rally en Hialeah: ovación a Rubio 2028

Exilio cubano exige más presión de EEUU en masivo rally en Hialeah: ovación a Rubio 2028

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter