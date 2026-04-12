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Dominic Smith pega jonrón y Bravos respaldan a Chris Sale en paliza 13-1 a Guardianes

ATLANTA (AP) — El dominicano Jorge Mateo pegó cuatro imparables, Dominic Smith disparó un jonrón de dos carreras y Chris Sale se encaminó sin sobresaltos a su tercera victoria de la temporada, mientras los Bravos de Atlanta aplastaron 13-1 a los Guardianes de Cleveland el domingo por la noche.

Chris Sale, derecha, estelar abridor de los Bravos de Atlanta, trabaja frente a Chase DeLauter (24), de los Guardianes de Cleveland, en la primera entrada del juego de béisbol de las Grandes Ligas, el domingo 12 de abril de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart)
Chris Sale, derecha, estelar abridor de los Bravos de Atlanta, trabaja frente a Chase DeLauter (24), de los Guardianes de Cleveland, en la primera entrada del juego de béisbol de las Grandes Ligas, el domingo 12 de abril de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart) AP

Atlanta ganó dos de tres juegos a los Guardianes y es el único equipo que aún no ha perdido una serie esta temporada (4-0-1). Los Bravos, que conectaron 19 hits, lideran el Este de la Liga Nacional por dos juegos.

Sale (3-1) permitió un máximo de la temporada de ocho hits en seis entradas, pero apenas concedió un jonrón de Rhys Hoskins abriendo la sexta, con los Bravos arriba 9-0. El estelar zurdo realizó 97 lanzamientos. Ponchó a seis, dio una base por bolas y dejó a siete corredores varados antes de que Dylan Dodd trabajara tres entradas para su primer salvamento en las Grandes Ligas.

Cleveland había estado 4-0 contra zurdos esta temporada.

Mateo se fue de 4-4 y anotó dos veces. Ozzie Albies y el hondureño Mauricio Dubón aportaron tres imparables cada uno por los Bravos.

Dubón jugó en el jardín central por segundo partido consecutivo en lugar de Michael Harris II, quien está de licencia por paternidad. El mánager de los Bravos, Walt Weiss, comentó que Harris podría regresar el lunes.

El venezolano Ronald Acuña Jr. terminó de 4-2 con una carrera impulsada y una base robada. Matt Olson y Austin Riley también sumaron dos hits cada uno.

El abridor de los Guardianes, Tanner Bibee (0-2), permitió ocho carreras y 11 hits en 4 entradas y dos tercios. Las ocho carreras admitidas fueron la cifra más alta de su carrera para el derecho, quien ha realizado 91 aperturas en cuatro años con Cleveland.

El juego se disputó en el 60º aniversario del primer partido de los Bravos en Atlanta.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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