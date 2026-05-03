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Domínguez pega jonrón de 2 carreras e impulsa 3 en triunfo 11-3 de Yankees ante Orioles

NUEVA YORK (AP) — El dominicano Jasson Domínguez conectó un jonrón de dos carreras y un sencillo impulsor en una octava entrada de siete anotaciones, y los Yankees de Nueva York arrollaron el domingo 11-3 a los Orioles de Baltimore para conseguir su 13ª victoria en 15 juegos.

El dominicano Jasson Domínguez de los Yankees de Nueva York observa su jonrón en la octava entrada ante los Orioles de Baltimore el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Seth Wenig)
El dominicano Jasson Domínguez de los Yankees de Nueva York observa su jonrón en la octava entrada ante los Orioles de Baltimore el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Seth Wenig) AP

Aaron Judge pegó su 13er jonrón en la tercera entrada ante el novato de Baltimore Trey Gibson para darle a los Yankees una ventaja de 3-1 e igualar a Munetaka Murakami, de los Medias Blancas de Chicago, en el liderato de las Grandes Ligas en cuadrangulares.

Ben Rice conectó su 12º vuelacercas en la primera entrada y bateó un doble antes del batazo de dos carreras de Judge, pero salió del juego con una contusión en la mano izquierda en la tercera entrada.

Domínguez, que disputaba su quinto juego desde que fue llamado de Scranton/Wilkes-Barre de la Triple-A, abrió la sexta con un doble hacia el jardín izquierdo ante Grant Wolfram (1-1) que pasó más allá del tercera base Weston Wilson y llegó hasta la pista de advertencia.

Tras avanzar con un rodado de Austin Wells, los Orioles adelantaron el cuadro interior. McMahon pegó un rodado hacia el primera base Coby Mayo, quien se lanzó y lo detuvo, pero la pelota se le fue del guante y Domínguez desempató el juego 3-3.

Después de un hit de Jazz Chisholm Jr., Domínguez disparó un jonrón a las gradas del jardín derecho ante Andrew Kittredge para poner el marcador 6-3. Fue el primer jonrón de Domínguez desde el 25 de agosto contra Washington, y cerró la gran entrada con otro doble.

Goldschmidt añadió un sencillo de dos carreras, mientras que Trent Grisham y Chisholm aportaron elevados de sacrificio.

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